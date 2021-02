Donderdag Meppeldag zoekt andere invulling

Er ging deze week al een streep door het Grachtenfestival in Meppel. Nu staat ook de Donderdag Meppeldag zoals we het kennen op de tocht. "De hand ophouden bij ondernemers voelt vreemd in deze tijd."

De donderdag Meppeldagen staan in de hele regio bekend als een groot festijn. Voor het tweede jaar op rij alle feesten afblazen, dat gaat de organisatie te ver. Toch wringt de schoen. DMD is ooit bedacht om Meppel op de kaart te zetten en zoveel mogelijk toeristen naar de stad te lokken. Precies die doelstelling is nu uit den boze. Veel mensen op één plek is met de coronaperikelen uitgesloten.

"Daarom zijn we zoekende", reageert DMD-voorzitter Anneke Neef. "Het lijkt niet mogelijk om veel mensen naar de stad te trekken, terwijl dát het primaire doel is van Meppeldag."

Geen avondconcerten

Nu al afzeggen is voor Neef geen optie. Ze zoekt daarom naar mogelijkheden. "Een andere opzet is het meest aannemelijk", vertelt Neef. "Een beperkte, kleinschalige opzet. Dat hebben we nu voor ogen. Een feest zoals mensen van DMD gewend zijn, is uitgesloten. Ook vanuit de gemeente is aangegeven dat avondconcerten bijvoorbeeld nog niet mogelijk zijn deze zomer. Daarmee ook geen grote artiesten dit jaar."

Bij het zoeken naar mogelijkheden stuit de DMD-organisatie op de financiering en hulpmiddelen vanuit de gemeente. "Financiering komt voor een groot deel van sponsoren", vervolgt Neef. "Je wilt in deze tijd je hand niet ophouden bij horeca en detailhandel. Daarbij komt dat alle hulptroepen van de gemeente sowieso al een hele zware tijd achter de rug hebben. We vragen ons ook af hoeveel we die mensen nog kunnen belasten."

Grachtenfestival

Die middelen dwongen Arnold Schuurman, voorzitter van het Grachtenfestival, wel om de knoop al door te hakken. Zijn schepenfestijn stond gepland voor juni. "We doen normaliter ook een vraag voor gelden van de lokale ondernemers. Om hen nu een rekening te sturen ging ons echt te ver, helemaal omdat we nog niet weten of het door kan gaan. Je wil die mensen hier niet mee lastig vallen", stelt Schuurman.

Toch houdt hij graag de deur op een kier. "We overwegen wel om in september nog iets te doen, misschien wel samen met een andere organisatie. Ik zou graag samenwerken met Meppeldag, het popcollectief of Picknick in the Park voor een nazomerfestival."