Vertraging voor snellere treinverbinding naar het Noorden

De reden voor het uitstel is de coronacrisis. Nieuwe treinen, de ICNG, die besteld en gebouwd worden in Frankrijk lopen vertraging op. Medewerkers hebben in quarantaine gezeten, er gelden reisrestricties, en de levering van onderdelen is vertraagd.

De treinen rijden met 200 kilometer per uur over de hogesnelheidslijn naar Schiphol en met minstens 160 over de Hanzelijn tussen Lelystad en Zwolle. Een rit van Groningen en Leeuwarden naar Rotterdam wordt straks vier minuten korter, aldus de NS. Wie van Zwolle naar Breda moet reizen, is straks een halfuur sneller op de bestemming.

Eerder kreeg RTV Drenthe een rondleiding bij de nieuwe intercity die gaat rijden op het traject:

