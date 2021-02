Hoge raad houdt veroordelingen fatale woningoverval Gees in stand

De 31-jarige Abdelhak B. uit Amsterdam kreeg in hoger beroep tien jaar en tbs voor zijn aandeel bij de gewelddadige overval op 30 juni 2016. De 69-jarige Elders overleed aan de gevolgen van het geweld dat de drie daders gebruikten. Zijn vriendin bleef getraumatiseerd achter. Het was de drie te doen om contant geld dat het stel in twee kluizen bewaarden.

B. heeft zijn betrokkenheid bij de overval altijd heeft ontkend. Dat hij tbs kreeg, terwijl daarvoor geen advies van deskundigen lag en het OM dat niet had geëist, ging er bij zijn advocaat Marnix van der Werf niet in. Voor hem reden om naar de Hoge Raad te stappen.

'Aan eisen voor tbs voldaan'

Maar die oordeelt dat aan alle wettelijke eisen voor het opleggen van tbs is voldaan. Bovendien is uit onderzoek in het Pieter Baan Centrum gebleken dat B. een psychische stoornis heeft. Dat is tijdens het hoger beroep besproken en daarom vindt de Hoge Raad: "dat het opleggen van de tbs-maatregel niet zo'n verbazing wekt dat het hof daartoe niet mocht overgaan."

Bij de overval kwam Koert Elders om het leven in 2016 (Rechten: Van Oost Media)

De 25-jarige Antwerpenaar Yero V. is veroordeeld tot dertien jaar cel. Hij heeft wel bekend, maar volgens zijn advocaat heeft het hof fouten gemaakt bij zijn veroordeling. De Hoge Raad vindt van niet. De derde overvaller, de Belg Anouar K. (29), is ook veroordeeld tot dertien jaar. Hij ging aanvankelijk ook in cassatie, maar trok dit later weer in.

Nog een verdachte

Er is nog één verdachte die voor de rechter moet verschijnen. Dat is de 28-jarige Belg Fidan J. Hij ging bij de rechtbank in Assen in 2018 vrijuit, omdat de rechtbank vond dat hij door fouten van het OM geen eerlijk proces had gehad. Het hof draaide die uitspraak terug en bepaalde dat zijn zaak in Assen opnieuw moet worden behandeld.

Wanneer dat gebeurt is niet bekend. Vorig jaar werd duidelijk dat de Belgische justitie hem in verband brengt met drugs- en wapenhandel in Antwerpen. Toen in die zaak aanhoudingen werden verricht bleek J. te zijn gevlucht. De Antwerpse bende zou volgens Belgische media wapens en explosieven hebben verkregen via een bende in Noord-Nederland. In die zaak pakte het Openbaar Ministerie vorig jaar tien verdachten uit het Noorden, onder wie twee Drenten, op. De strafzaak tegen hen loopt nog bij de rechtbank in Leeuwarden.

