Welke regels zijn er in Drenthe voor lachgas?

In de gemeente Midden-Drenthe geldt vanaf vandaag een verbod op het gebruik en de verkoop van lachgas op openbare plaatsen. Dit is opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente.

De aanpassing in de APV duidt niet op problemen met lachgas in de gemeente, benadrukt een woordvoerder. Het is vooral preventief bedoeld, zodat jongeren vroeg kunnen worden aangesproken, schrijft de gemeente in een toelichting.

In aanloop naar de Omgevingswet, die naar verwachting per 1 januari volgend jaar ingaat, heeft Midden-Drenthe besloten om als tussenstap een Verordening Leefomgeving op te stellen. In die verordening worden verschillende andere verordeningen, zoals de APV, (deels) opgenomen, waarbij de gemeente de bepalingen uit die verordeningen opnieuw heeft nagelopen. Zo kwam de aanpassing tot stand.

Lachgas (distikstofmonoxide) Lachgas wordt vaak verkocht in ballonnetjes, waarmee het gas in- en uitgeademd kan worden. Dit zorgt ervoor dat gebruikers in een 'korte, sterke roes' terechtkomen, aldus het Trimbos Instituut. Het lachgas is vooral populair bij jongeren.

Lachgas op zwarte lijst Opiumwet

Het kabinet besloot eerder al dat het gas op een zwarte lijst van de Opiumwet komt. Recreatief gebruik wordt daarmee verboden. Volgens onderzoekers is het middel namelijk gevaarlijker dan gedacht. Het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM) kwam tot de conclusie dat de gevaren niet alleen gelden voor overmatige gebruikers: wie bijvoorbeeld (zonder het te weten) een vitamine B12-tekort heeft, kan al na een enkel ballonnetje "ernstige neurologische schade" oplopen.

Het streven was om de wet per 1 januari in te laten gaan, maar dit is nog niet gelukt vanwege onder meer vertraging door corona en het groot aantal reacties dat op de internetconsultatie binnenkwam na het bekendmaken van het wetsvoorstel, schreef RTV Noord eerder.

Lachgas in steeds meer Drentse APV's

De wet laat dus nog even op zich wachten, maar op lokaal niveau werden de laatste jaren al APV's aangepast: steeds meer Drentse gemeenten nemen lachgas expliciet op in hun APV. In de APV's van de gemeenten Assen, Meppel, Midden-Drenthe, Tynaarlo en Hoogeveen is een verbod op het gebruik, de verkoop of het in bezit hebben van lachgas (of een combinatie daarvan) uitdrukkelijk omschreven. Wel zijn de bepalingen steeds nét iets anders omschreven.

In Assen geldt het verbod op gebruik, verkoop, het verstrekken en het meevoeren van lachgas in door het college aangewezen gebieden. Dat geldt ook voor de verkoop en het voor handen hebben uit/in openbare inrichtingen (zoals bijvoorbeeld cafés en discotheken) en winkels en slijterijen in een aangewezen gebied in een door het college aangewezen periode. Zo zou dat, als het TT Festival was doorgegaan, bijvoorbeeld ook hebben gegolden voor een periode van vijf dagen op het festivalterrein.

De APV van Meppel beschrijft dat het verboden is om lachgas (recreatief) te gebruiken, het gebruik voor te bereiden of voorwerpen die nodig zijn voor het gebruik bij je te hebben in een openbare ruimte, wanneer dat overlast veroorzaakt. Dat geldt ook voor een openbare plaats die deel uitmaakt van een door het college ter bescherming van de openbare orde of het woon- en leefklimaat aangewezen gebied. In dat geval kan het ook slechts op bepaalde tijden gelden.

In de APV van Midden-Drenthe staat een verbod om te handelen in lachgas (of daaraan mee te werken) op een openbare plaats of een publiek toegankelijk gebouw. Daar is ook het gebruik van lachgas verboden, net als op of aan de openbare weg.

Tynaarlo vermeldt in de APV dat het gebruik en de verkoop verboden is als dat hinder oplevert voor personen of de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of als het milieu in gevaar komt.

In Hoogeveen zijn het gebruik en de handel van lachgas op openbare plaatsen verboden als daardoor hinder ontstaat voor personen of de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid in gevaar komt of het milieu belast wordt.

(Nog) niet in APV

In de APV's van de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Noordenveld en Westerveld staat lachgas niet uitdrukkelijk vermeldt. In De Wolden is wel besloten om lachgas op te nemen in de APV, maar er is nog geen gewijzigde APV gepubliceerd.

