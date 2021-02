Enthousiaste reacties op voetbalclinics: 'FC Emmen leeft'

Marcel Sulmann is projectleider van Stichting Naoberschap en één van de drijvende krachten achter 'FC Emmen de straat op': "We proberen zoveel mogelijk kinderen de komende weken achter het schermpje weg te trekken en lekker te laten voetballen."

Met terugkerende evenementen wordt de sportende jeugd weer samengebracht en dat is niet alleen tot plezier van de jeugd. "Eindelijk weer langs de lijn", zegt Roelof Woltman, die zijn coronakapsel heeft verborgen onder een FC Emmen-pet. Lurkend aan zijn pijp geniet hij van zijn voetballende kleinzoons: "Ik heb drie kleinzoons die voetballen en ik probeer ze iedere zaterdag alle drie te zien. Dat kan nu niet, dus dan is dit een leuk initiatief."

Vanaf deze week kunnen jongens en meisjes tot 17 jaar zich aanmelden op 11 verschillende voetbalveldjes in de gemeente Emmen. Namens de gemeente Emmen zijn buurtsportcoaches aanwezig om het geheel in goede banen te leiden.

Er werd fanatiek gevoetbald aan de Berkenlaan (Rechten: RTV Drenthe / Janet Oortwijn)

Met alle hectiek rondom het pannaveldje is de interesse van de kleine Merijn geswitcht van een oranje voetbal naar een rode microfoon: "Ik heb nog geen doelpunt gescoord, maar dat doen anderen!" Merijns broer Julian geniet er ook met volle teugen van: "Omdat voetbal zo leuk is!" Vriendinnen Noë en Layla zijn ook blij met het middagje voetbal en om elkaar weer te zien. "Ik vind het leuk om iedereen weer te zien in plaats van de hele tijd thuis te zitten", vertelt Layla.

Veel aanmeldingen

Ruim 250 kinderen hebben zich ondertussen aangemeld voor de clinics. Daarvan hebben er vijftig zich vanmiddag in het zweet gejaagd in Emmer-Compascuum. Daarmee is het veldje in het grensdorp deze week het meest populair. Ook mascotte Sibi trapt een balletje mee vanmiddag.

Sulmann geeft tot slot aan dat het geheel vrijblijvend is: "Kinderen kunnen zich via onze website inschrijven voor een locatie. Voor de kinderen is het een fantastische mogelijkheid om weer lekker op het veld te staan." De projectleider is trots op de opkomst aan de Berkenlaan: "Ondanks dat we het project binnen twee tot drie weken hebben bedacht. Het is dan kijken wat er op afkomt en als je dan ziet dat er hier in Emmer-Compascuum gewoon vijftig kinderen zich aan hebben gemeld, is dat alleen maar leuk. Je ziet dan ook dat FC Emmen hier in de regio echt leeft."

De actie is een samenwerking tussen FC Emmen, de stichting Naoberschap United, Easytoys en de gemeente Emmen.

Bekijk hier de beelden van vanmiddag: