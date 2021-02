Djammen: De jonge metalheads van Insane Delirium

Metal

Bij de meeste mensen zal de hardrock en metal niet direct de muzikale kleur zijn, wanneer ze aan Drenthe denken. Vergis je niet: Drenthe heeft toch een bescheiden hardrock- en metalscene. "Ik denk dat dat een natuurlijk proces is geweest", vertelt Madelief. "Het zit bij ons allemaal wel een beetje in de opvoeding om alternatieve muziek te luisteren." Samen met haar broer Liam, de drummer, luisterde ze thuis Muse en Radiohead. "Dat 'heavy' hebben we later zelf een beetje ontdekt op de middelbare school." Voor bassist Mika Linde en gitarist Joey Wessels staat Rammstein, Dream Theater en Trivium op het menu. Ook geen zachtzinnige muziek.

Kutgevoel

Muziek is emotie en dat is dan ook een van de voornaamste redenen dat Insane Delirium als band bestaat. Maar niet de enige. "Sowieso dat je een groepje mensen om je heen hebt die hetzelfde leuk vindt als jij", legt de frontvrouw uit. "En daarnaast is muziek gewoon echt iets waar je je gevoel in kwijt kan. Ik denk dat het voor ons allemaal geldt dat als je struggles hebt, of je voelt je gewoon..", ze aarzelt even. "Ik denk niet dat ik mag schelden op tv, of je voelt je gewoon echt heel kut of zo, dan is muziek gewoon een uitlaatklep. Daar kun je gewoon alles in kwijt. Ik denk dat dat wel het belangrijkste is."

Bezige bijen

De vier leden van de band staan aan het begin van hun muzikale carrière, waar ze al heel veel tijd en energie ingestoken hebben. Maar naast de muziek moet er natuurlijk ook wat gebeuren. "Voor Joey is muziek eigelijk het enige waar hij mee bezig is, naast dat hij bezorger is bij de Jumbo", vertelt de zangers. "Joey wil heel graag naar het conservatorium. Liam zit nog op de middelbare school." Haar broertje combineert alle toetsen en tentamens met zijn drumpartijen binnen de band. "Mika die werkt erbij, maar die werkt in de ploegen, dus dat is af en toe wel lastig. Daar moet je vaak omheen plannen. Ik studeer biologie in Groningen, aan de universiteit, dus dat is af en toe wel pittig." Ondanks de drukte twijfelt niemand of ze dit wel echt willen. "We vinden het gewoon heel vet, dus dan is het ook niet erg om er tijd in te steken."

Single

De leden van Insane Delirium zitten naast hun leven buiten de muziek ook binnen de muziek niet stil op het moment. Zijn zijn druk bezig met het opnemen van een nieuwe single. "Daarna willen we graag wel een ep'tje maken", vertelt Madelief. "Veel muziek schrijven, veel netwerken, veel mensen leren kennen. Dat is eigenlijk waar we nu mee bezig zijn."