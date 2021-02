Belangrijke Friese vrijheidsstrijder brengt Orvelte terug naar de 16e eeuw

Er hing vandaag een zestiende-eeuwse sfeer op de Brink in Orvelte. Mensen in ouderwetse kledij liepen over de gecreëerde markt heen, overal stonden vuurkorven en schapen en pony's liepen los. Over de markt loopt de grote acteur die de Friese vrijheidsstrijder Pier speelt, gevolgd door een cameraploeg. "Kijk om je heen; de rieten daken, de oudheid, de sfeer, alles aan dit dorp is gewoon helemaal goed voor onze film", legt regisseur Steven de Jong uit.

Divers landschap

De regisseur is groot fan van de provincie Drenthe als locatie om te filmen, maar een Friese film op Drentse bodem, dat klinkt niet helemaal logisch. Toch kwam De Jong bij het zoeken van locaties uit in Drenthe. "Het is gewoon een heel mooie provincie om in te filmen. Je hebt oude dorpen zoals Orvelte, maar ook stukken heide grond en heuvels. Er zit gewoon leven in het landschap".

In 2019 verscheen op YouTube al de trailer van het eerste deel van de film:

Grutte Pier - Teaser 2019

De film is een meerjarenproject en dus zijn nog niet alle locaties voor de film bekend. "We zijn ook zeker weer aan het zoeken en filmen in Drenthe. Friesland is mooi, maar heeft een heel vlak landschap, dus ik denk dat we eerder in Drenthe zullen slagen", vertelt de regisseur. "In het najaar van 2022 komt het eerste deel hopelijk uit".

Wie is Grutte Pier?

Grutte Pier is de Friese vrijheidsstrijder Pier Gerlofs Donia. Hij leefde tussen ongeveer 1480 en 1520. Hij is een belangrijk en historisch figuur in de geschiedenis van Friesland. Hij neemt ook een plaats in, in de Canon van Friesland.

Dit schrijft de canon zelf over Grutte Pier:

"Misschien wel de meest legendarische Fries aller tijden is Grutte Pier. Pier Gerlofs Donia, zoals hij eigenlijk heette, is een van de kleurrijkste figuren uit de geschiedenis, een man waarover stoere verhalen worden verteld, maar waarop ook veel kritiek valt te leveren. Voor de een is hij de Friese vrijheidsheld bij uitstek, ook al kwam hij pas in actie toen de vrijheid al niet meer te redden viel. Voor de ander is hij een wrede bendeleider, die iedereen verdronk die niet accentloos 'bûter, brea en griene tsiis' kon zeggen. Lang hebben mensen getwijfeld of de man met het grote zwaard wel echt heeft geleefd of dat hij gewoon een product van sterke verhalen was. Maar intussen is wel zeker dat Grutte Pier echt heeft geleefd en ook echt heeft gevochten en gemoord."

Kijk hier naar de opnames in Overelte en naar een reactie van regisseur Steven de Jong: