Jeugdzorg Hoogeveen moet op de schop, nieuwe initiatieven zijn hoopgevend

Op de Juliana van Stolbergschool in Hoogeveen draait vanaf augustus een proefproject waarbij een jeugdzorgmedewerker in de school werkzaam is. "Die is betrokken in en bij de school en de leerlingen", legt directeur Sigrid Hartman uit. "Feitelijk hoort zij gewoon bij het team met de andere leerkrachten."

Strenge controle

De jeugdprofessional kan op deze manier eventuele problemen sneller signaleren. Ze is meer benaderbaar en helpt kinderen en gezinnen die directe hulp nodig hebben. Deze pilot loopt sinds augustus 2020 en wordt ook toegepast op basisschool De Sprong.

Het zijn voorbeelden die de raad van Hoogeveen graag ziet. Morgenavond dienen zijn gezamenlijk een motie in om de jeugdzorg grondig te verbeteren. Het aantal instanties dat bij één kind betrokken is moet worden teruggeschroefd, en er moet een strenge controle komen op de winst die zorgaanbieders maken. De motie telt in totaal twaalf punten waarop de jeugdzorg anders moet worden georganiseerd.

Regie terugpakken

"In het hele land piept en kraakt het wat betreft het jeugdzorgbeleid", vertelt raadslid Peter Koekoek (CDA). "Daarin vormt de gemeente Hoogeveen geen uitzondering. We zien teveel situaties waarin de zorg niet goed genoeg is en de kosten te hoog zijn."

Na maandenlang overleg presenteren de raadsfracties morgenavond unaniem een nieuw plan. "Hiermee willen de regie terugpakken", zegt Koekoek.

Hoopgevend

De pilots die nu op een aantal scholen draaien moeten dus als voorbeeld dienen van hoe het wél moet. De resultaten zijn al hoopgevend. "We zien nu al dat het werkt", vertelt directeur Hartman enthousiast. "Een klein gesprek met de ouders van een kind kan het probleem voor een deel al oplossen. Dan extra professionals niet meer nodig, maar blijft het klein. Dat bespaart ook geld maar is vooral in het belang van het kind."

Hartman vervolgt: "ik gun dit elk kind in Hoogeveen. Dit is zo krachtig. Dit is wat werkt en daar moeten we naartoe."