Van crowdfunding tot kledinglijn, reisbranche onzeker over toekomst

Maletha Cosse heeft met haar man een bedrijf in Nieuw-Weerdinge met camperreizen in het buitenland. Ze is ten einde raad want sinds maart hebben ze niet veel meer kunnen doen met hun bedrijf. In de zomer nog een paar tours in Drenthe, maar "dat is een druppel op een gloeiende plaat", vertelt ze. "We vechten keihard voor ons bestaan. We willen niets liever dan met mensen op reis."

Door alle restricties kan er niet gereisd worden. Volgens Cosse zitten meer reisorganisaties in zwaar weer. Dat beamen ook Pepijn Hoeksema uit Grolloo en Stijn Brasse uit Roden. Ze runnen allebei een bedrijf met outdoorreizen in het buitenland. Er is volgens hun geen peil op te trekken.

Risico's zijn groot

Hoeksema reist voor zijn Canyoningprogramma steevast naar Frankrijk. Hij probeert de risico's voor de komende zomer zoveel mogelijk te beperken. "We kijken of we toch minder mensen op vakantie kunnen laten gaan. Op het moment dat we minder mensen laten komen hoeven we ook minder in te kopen en is ons financiële risico kleiner. Daarnaast proberen we onze gasten tegemoet te komen met andere annuleringsvoorwaarden."

Brasse zet met zijn bedrijf juist meer opties open en dat dichter in de buurt. De vaste reis naar Kirgizië heeft plaatsgemaakt voor een reis naar België. "Een ander risico dat we nemen is dat we inzetten op last-minute. Normaal sluiten we zes weken voor de reis de inschrijvingen en dat doen we nu maar twee weken vantevoren. Waarbij je misschien al wel afspraken hebt met andere partijen."

Afspraken met campings

Hoeksema en Brasse zitten vast aan afspraken op locatie met bijvoorbeeld met campingeigenaren. "Dat heeft als consequentie dat we straks misschien naast de boot vissen", vertelt Hoeksema. "Omdat we nu nog geen boekingen hebben en de plekken straks wel weg zijn op de camping, dan hebben wij geen plek meer om onze tenten op te zetten. Hoe eerder families boeken, hoe zekerder we zijn van ons plekje op de camping."

Kledinglijn

Brasse werkt met zijn bedrijf intussen aan een heel ander plan. Sinds deze week lanceert hij een kledinglijn. "Het begon als grap, zodat familie en vrienden ons konden steunen om toch een klein deel van de omzet recht te trekken. Dat loopt uiteindelijk best leuk, al is het niet wat we voor ogen hebben met ons bedrijf."

Crowdfunding

Cosse ziet de toekomst niet rooskleurig in. Haar bedrijf valt buiten de regelingen. Ze leeft samen met haar man van de TOZO-reglingen van 1.500 euro per maand. Daar lukt het privé net van, maar de bedrijfskosten lopen op. Bijvoorbeeld door onderhoud van de campers en bedrijfsverzekeringen.

"Grote organisaties als KLM en TUI krijgen miljarden steun en dat is heel zuur. We vallen buiten de boot omdat we vanuit ons huis werken. Maar dat hebben we juist gedaan uit een duurzaamheidsgedachte", zegt Cossen.

Ze start daarom een crowdfundingsactie als laatste redmiddel. "Je weet gewoon niet meer waar je het zoeken moet. Rutte noemt de reisorganisaties ook niet meer tijdens de persconferenties. Het is net alsof we vergeten worden."

