In maart onderzoek naar ‘onveilig’ pand Hoogersmilde

"Dat het geen gezicht is, dat weet ik zelf ook wel, maar laat ze ophouden. Dit is burgertje pesten", reageert de 73-jarige Hendrikus van Dam.

Van Dam heeft op het terrein een garage. Het gebouw en de bijbehorende 8000 vierkante meter grond in de kern van Hoogersmilde is al jaren in het bezit van zijn familie, maar vanwege onenigheid over de erfenis wordt er weinig tot geen onderhoud gepleegd. Het gebouw is vervallen. "Maar het is niet onveilig zoals de gemeente zegt", gaat Van Dam verder. "Er staat een hek voor en achter het hek heeft niemand iets te zoeken, dus is ook niemand in gevaar. De zaak met de familie ligt bij de rechter, daarna zie ik wel wat er moet gebeuren."

Goed overleg en toegang

In goed overleg hoopt de gemeente toegang te krijgen tot het terrein om daar in maart de bodem en de bouwkundige staat van het pand te onderzoeken. "Er bestaat een grote kans dat de bodem vervuild is," reageerde wethouder Dennis Bouwman donderdag. "Het is belangrijk om te weten wat de status van de bodem is zodat hierop kan worden gehandhaafd."

De gemeente Midden-Drenthe wil met het onderzoek stappen zetten in het proces dat al zo'n dikke twintig jaar door ettert. Maar omdat het terrein particulier is, ligt het onderwerp gevoelig. Tot nu toe gaat het contact tussen de gemeente en de eigenaren stroef. "We zijn niet altijd even welkom, maar blijven het wel proberen. Dat hoort erbij", legt Bouwman uit.

Zo ziet de garage er van binnen uit (Rechten: RTV Drenthe)

Van Dam gelooft niet in het bodemonderzoek. "Dat hebben ze hier jaren geleden ook al gedaan. Waarom zou ik daar nog eens aan meewerken? Ze zoeken een stok om mee te slaan en ik zie niet wat ik daar aan heb. Ik heb daar geen belang bij", vertelt hij.

Mocht Van Dam inderdaad niet meewerken dan beschikt de gemeente volgens de wethouder over middelen om in het uiterste geval via een andere manier toegang te krijgen tot het terrein. "Bij gevaar voor de omgeving zoals bij olielekkage of asbest mogen wij op een particulier erf komen. Maar waarschijnlijk kan een groot gedeelte van het onderzoek op afstand", vertelt Bouwman.

De exacte kosten voor het project zijn volgens de gemeente nog niet bekend. Wel is de verwachting dat de kosten binnen het budget van 15.000 euro vallen die de gemeente voor dit soort onderzoeken reserveert. Dit voorjaar hoopt de gemeente het onderzoek te hebben afgerond. Volgens de wethouder is "niets doen geen optie."

