Dorpshuizen Noordenveld snakken naar perspectief: 'Dit moet niet veel langer meer duren'

Gisteren maakte de gemeente Noordenveld bekend om de tien buurt- en dorpshuizen in de gemeente een steuntje in de rug te geven om door de coronatijd te komen.

Leefbaar

De dorpshuizen in de gemeente worden door het college gezien als 'heel belangrijk voor de leefbaarheid in de buurt', aldus wethouder Jeroen Westendorp. "Doordat de dorpshuizen minder activiteiten kunnen organiseren, lopen ze veel inkomsten mis terwijl de vaste lasten doorlopen."

Voor het college is een extra steun voor deze ontmoetingsplekken een vanzelfsprekendheid. "De dorpshuizen geven aan dat ze dit op de lange termijn niet volhouden", zegt Westendorp. "Als dorpshuisbestuur vraagt men zich af of zij straks nog wel het dorpshuis kunnen zijn wat ze graag willen zijn."

Dorpshuizen zitten in een lastige situatie:

Buffer

Dorpshuisvoorzitter Berghuis kan dat beamen. Hoewel de stichting de laatste jaren een buffer heeft opgebouwd, ziet hij de kas in rap tempo slinken. "De koffie- en theeverkoop is de kurk waar we op drijven", zegt hij. Het dorpshuis biedt onderdak aan een toneelvereniging, klaverjasclub, overdagkoor, biljartclub en nog tal van clubs en organisaties. "Nu dat stilligt, gaat de verkoop van dat kopje koffie of thee niet meer door. En dan gaat het hard met het geld."

Wat de stichting per week tekort komt, durft Berghuis niet te zeggen. "Maar de totale schade loopt in de duizenden euro's en zal al gauw tegen de tienduizend liggen."

Het voelt doelloos en nutteloos." Dorpshuisvoorzitter Pierre Berghuis over het niet kunnen organiseren van activiteiten

Spil van het dorp

Nóg vervelender vindt Berghuis het feit dat het dorpshuis zijn functie als ontmoetingsplek momenteel niet kan vervullen. "We willen heel graag een dorpshuis zijn dat verbindt. Men komt hier om elkaar te spreken, een kaartje te leggen of toneel te kijken. We zijn een soort spil in het dorp en de wijken om ons heen." Nu dat er even niet in zit, baalt het bestuur. "Het voelt doelloos en nutteloos."

Westendorp denkt dat dorpshuizen nog steeds een zeer belangrijke rol in de samenleving spelen. "Vooral voor de sociale cohesie", zegt hij. De Rijksoverheid denkt daar hetzelfde over: "Zij hebben de middelen beschikbaar gesteld om dorps- en buurthuizen te ondersteunen. Wij hebben die nu eerlijk verdeeld in de gemeente", aldus de wethouder.

Gloeiende plaat

Hoewel het dorpshuis in Nieuw-Roden nog kan buigen op enige reserve, moet de huidige situatie niet veel langer duren. "Op den duur staat ook ons het water aan de lippen", zegt Berghuis. "Maar we kunnen het gat nu nog dichten. Deze bijdrage van de gemeente helpt daarbij." Wethouder Westendorp weet dat voor menig dorpshuis deze bijdrage een 'druppel op de gloeiende plaat' is: "Ik zie dat dorpshuizen van alles proberen om toch iets te organiseren", zegt hij. "Ik heb dan ook blijde hoop dat de activiteiten in de verschillende dorpshuizen straks terug zullen komen. Deze bijdrage geldt als steuntje in de rug om straks weer door te kunnen."

Berghuis verwacht het nog een tijdje te kunnen uitzingen. "We hebben gelukkig nog een aantal doorlopende inkomsten", zegt Berghuis, die daarmee doelt op huurders als de Baptistengemeente, Buurtzorg en KidsCasa. "Ik denk dat we het nog een jaar volhouden. Maar daarna zouden we echt maatregelen moeten nemen." Een heropening zou de situatie van het dorpshuis weer wat rooskleuriger maken. "We richten ons op het nieuwe seizoen, startend in september. Misschien dat we dan beginnen met een mooi feest."