Hoe verder met de zaak Ruinerwold? Het OM is aan zet

In deze boerderij in Ruinerwold woonde het gezin van Gerrit Jan van D. (Rechten: RTV Drenthe/Fred van Os)

Het Openbaar Ministerie moet vandaag laten weten of het verder wil met de strafzaak tegen Ruinerwold-vader Gerrit Jan van D. Volgens deskundigen die hem hebben onderzocht is hij vanwege de gevolgen van een beroerte niet goed in staat de zaak te begrijpen en zich te verdedigen. Van D.'s advocaat Robert Snorn wil dat de zaak wordt stopgezet.

De 68-jarige zelfbenoemd aartsvader predikte jarenlang zijn eigen geloof, waar hij zijn negen kinderen aan onderwierp. Aanvankelijk woonde het gezin in Overijssel en Meppel, waar de oudste drie het gezin ontvluchtten. Van 2010 tot oktober 2019 leefde Van D. met zijn zes jongste kinderen in een afgelegen boerderij in Ruinerwold.

De man wordt verdacht van jarenlange vrijheidsberoving van alle kinderen, van mishandeling en van seksueel misbruik van twee van de oudste kinderen. Toen het gezin in oktober 2019 werd ontdekt, werden Van D. en klusjesman Josef B. (59) opgepakt. B. wordt ook verdacht van vrijheidsberoving.

Uitgebreid onderzoek

Ruim vier jaar geleden heeft Gerrit Jan van D. een beroerte gehad. Daar heeft hij fors hersenletsel aan overgehouden. Een groot deel van zijn linkerhersenhelft is verwoest, waardoor hij halfzijdig verlamd is en afasie heeft: hij kan nauwelijks nog praten.

Ook is volgens deskundigen die hem hebben onderzocht vaak niet duidelijk of Van D. gesprekken wel begrijpt. Met een spraakcomputer of andere hulpmiddelen is de 68-jarige verdachte niet geholpen, bleek uit het onderzoek dat werd gedaan door twee psychologen, een psychiater en een logopediste. Zij werden vorige week in de rechtbank in Assen ondervraagd over hun conclusies.

Het lijkt uitgesloten dat Van D. zich slechter voordoet dan hij is, stellen zij, omdat hij er bij iedere ontmoeting met één van hen er alles aan deed om begrepen te worden. En dat terwijl hij aangaf dat hij niet berecht wil worden. "Dan zou een gepaste houding zijn dat hij minder zijn best doet, maar hij ging bij elk gesprek tot het gaatje", zei een van de deskundigen.

Openbaar Ministerie aan zet

De rechters die over de zaak moeten oordelen, zijn twee keer bij Van D. op bezoek geweest om zelf een beeld van hem te krijgen. Nu ook de vier deskundigen aan het woord zijn geweest, wil de rechtbank van het Openbaar Ministerie weten wat het wil met de zaak.

Gezien Van D.'s toestand lijkt het bijna onmogelijk om het strafproces tegen hem door te zetten. Er is een artikel in het Wetboek van Strafvordering op basis waarvan de vervolging van een verdachte geschorst kan worden. Dat kan als iemand bijvoorbeeld geestelijk niet in staat is de zaak te begrijpen.

Na het OM komt advocaat Snorn vandaag nogmaals aan het woord. Wat hij ervan vindt, is duidelijk. De rechtbank hakt over twee weken de knoop door.

Lees ook: