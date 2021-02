Aantal uitvaartondernemingen in Drenthe stijgt flink

Het aantal uitvaartondernemingen in Drenthe is in vijf jaar tijd met 35 procent gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel.

Waren er in 2016 in Drenthe nog 63 uitvaartondernemingen, in 2021 zijn dat er 85. Vertaald naar het aantal inwoners houdt dat in dat Drenthe in 2016 11,9 uitvaartondernemers per 100.000 inwoners had en in 2021 17,2 per 100.000 inwoners.

Landelijk steeg het aantal uitvaartondernemingen in vijf jaar tijd met 30 procent, van 2.100 naar 2.700. Flevoland is met 40 procent de provincie waar de stijging het grootst is.

Uitvaartverzorger

In 98 procent van de gevallen gaat het bij een uitvaartonderneming om een uitvaartverzorger. Die regelt samen met de familie alle zaken rondom de afscheidsceremonie: van de opzet van de dienst tot koffie, cake en bloemen. De overige 2 procent zijn sprekers, ritueel begeleiders, muzikanten en vervoerders.

In Nederland vinden ongeveer 155.000 uitvaarten per jaar plaats. Door de vergrijzing zal dit aantal tot 2040 mogelijk stijgen tot 220.000.