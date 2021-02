Ouderen in Emmen kunnen straks stemmen tijdens ‘supermarktuurtje’

Senioren in de gemeente Emmen kunnen tijdens de verkiezingen voor de Tweede Kamer stemmen tijdens een vroeg 'supermarktuurtje' in stembureaus. Tijdens deze momenten krijgen kwetsbare ouderen de gelegenheid om onder rustige omstandigheden hun stem uit te brengen.

De term is afgeleid van de tijdstippen waarop supermarkten exclusief hun deuren voor ouderen en kwetsbare groepen openstellen vanwege corona.

Emmen is al vanaf het najaar bezig met de voorbereidingen van de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 17 maart. Door het virus vergt dit meer voorbereiding dan anders. Het supermarktuurtje is daarbij een van de nieuwe maatregelen die de gemeente hanteert.

Per brief of vervroegd

Daarnaast kunnen inwoners van 70 jaar en ouder straks ook hun stem per brief uitbrengen. Die kan gewoon op de post of in een beveiligde bus in het gemeentehuis worden gedeponeerd. Vervroegd stemmen op maandag of dinsdag is ook een nieuwe optie.

Wat niet wijzigt, is het aantal stemlocaties: dat blijft met 64 hetzelfde als in voorgaande jaren. Niet elke plek is alleen geschikt vanwege het coronavirus. De locatie kan te klein zijn of het is niet mogelijk om voldoende afstand tot elkaar te houden. Scholen en verzorgingscentra worden ook ontzien. De gemeente heeft daarom 25 nieuwe stemlocaties aangewezen.

Geen traditionele uitslagenavond

Vanwege het virus kan de traditionele uitslagenavond in de gemeente niet doorgaan. RTV Drenthe verzorgt wel een uitzending. Streven is om de voorlopige uitslag voor middernacht bekend te maken. De volgende dag volgt het definitieve resultaat.