41 Drenten doen gooi naar zetel in Tweede Kamer

Van de twaalf gemeenten is er slechts één gemeente waar niemand een gooi wil doen naar een zetel. Dat is Westerveld. De meeste kandidaten komen uit Assen, negen in totaal.

Bekijk in deze tabel de verhouding tussen de partij en de aantal mensen op de kieslijst:

Aantal Drentse kandidaten per partij

Partij Aantal kandidaten BoerBurgerBeweging 1 CDA 16 Code Oranje 1 ChristenUnie 1 D66 4 Forum voor Democratie 2 JA21 1 JONG 2 Libertaire Partij 1 Modern Nederland 1 Oprecht 1 PvdA 5 Partij voor de Dieren 1 SP 1 Volt 1 VVD 2

Hier kun je per gemeente kijken hoeveel mensen er meedoen en voor welke partij:

Dan zijn er ook nog een groot aantal partijen waar geen vertegenwoordiging is vanuit Drenthe. 50PLUS, De Feestpartij, De Groenen, DENK, GroenLinks, Jezus Leeft, Lijst Henk Krol, NIDA, NLBeter, Partij van de Eenheid, Partij voor de Republiek, Piratenpartij, PVV, SGP, Splinter, Trots op Nederland, U-Buntu Connected Front, Vrij en Sociaal Nederland en Wij zijn Nederland hebben allemaal geen Drent op de kieslijst staan.

Deze mensen gaan een poging wagen

Elke zaterdag ontvangt Margriet Benak, in het radioprogramma Cassata, Drenten die graag naar Den Haag toe willen. Zoals op plek 20 van de kieslijst van VOLT, de 21-jarige Sacha ten Hove uit Emmen. Ze weet dat ze met haar twintigste plek weinig kans maakt op een zetel in de Tweede Kamer, toch ligt haar ambitie daar wel.

"Ik heb politieke ambities, ik wil de Tweede Kamer in. Of anders lokaal de politiek in", zegt ze in het RTV Drenthe-programma Cassata. Volgens haar maakt haar partij nu al kans op drie zetels, terwijl de peilingen aangeven dat ze er maximaal één krijgen. "Tijdens de laatste verkiezingen voor het Europees Parlement kregen we in Nederland 100.000 stemmen. Dat zou nu goed zijn voor drie zetels. Dat moeten we wel kunnen halen."

Sacha ten Hove van VOLT (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Derk Evert Waalkens uit Assen staat op de kieslijst van de BoerBurgerBeweging. De 53-jarige is in het dagelijks leven leraar in het volwassenonderwijs op Terra. "De partij is ontstaan uit het idee dat de politiek en de pers in ons land vooral aandacht hebben voor de vier grote steden in ons land in het westen. Het platteland hangt er volgens ons maar een beetje bij. Het wordt vooral gezien als een wingewest, terwijl het hier juist zo mooi is en dat willen we zo houden."

Derk Evert Waalkens is kandidaat voor het Kamerlidmaatschap (Rechten: RTV Drenthe/Margriet Benak)

Jaron Tichelaar van JONG is met zijn 19 jaar zelfs lijsttrekker van een partij. "Het is eigenlijk begonnen met oud-wethouder Gert Vos van Hoogeveen. Hij was mijn inspirator." De toenmalige wethouder Vos kwam op de school van Tichelaar, vertelt hij in het RTV Drenthe-programma Cassata.

"Vos liet me zien wat het belang van duurzaamheid was, en de noodzaak dat we er met zijn allen iets aan moeten doen." Dat was het sein om de politiek in te willen. "Als ik echt invloed wil hebben, echt een stem wil hebben, dan moet ik de Tweede Kamer in."

Jaron Tichelaar te gast bij Cassata (Rechten: RTV Drenthe/Margriet Benak)

Cassata is elke zaterdag te beluisteren op Radio Drenthe tussen 12.00 en 14.00 uur.

Verhouding man / vrouw

Dan heeft LocalFocus en het ANP ook nog de verhouding man / vrouw op een rijtje gezet. Daarmee valt op dat de SGP, Jezus Leeft en De Feestpartij geen enkele vrouw op de kieslijst hebben staan. De meeste vrouwen zitten bij de Partij van de Eenheid.

Bekijk in deze tabel de verhouding tussen man en vrouw:

De Tweede Kamerverkiezingen staan vooralsnog gepland op 17 maart.