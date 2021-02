OM: 'Zaak tegen Ruinerwold-vader moet gestopt worden'

In deze boerderij in Ruinerwold woonde het gezin van Gerrit Jan van D. (Rechten: RTV Drenthe/Fred van Os)

De rechtszaak tegen Ruinerwold-vader Gerrit Jan van D. moet gestopt worden. Dat zei de officier van justitie vanochtend in de rechtbank in Assen. Volgens het Openbaar Ministerie heeft Van D. geen kans op een eerlijk proces, vanwege de zware hersenschade die hij heeft overgehouden aan een beroerte die hij ruim vier jaar geleden heeft gehad.

Volgens deskundigen die Van D. hebben onderzocht, is hij vanwege de gevolgen van een beroerte niet goed in staat de zaak te begrijpen en zich te verdedigen. Daardoor heeft hij volgens het OM geen kans op een eerlijk proces, zoals dat is vastgelegd in het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het OM heeft de rechtbank gevraagd zich niet ontvankelijk te laten verklaren.

De man wordt verdacht van jarenlange vrijheidsberoving van al zijn negen kinderen, van mishandeling en van seksueel misbruik van twee van de oudste kinderen. De laatste tien jaar, tot hun ontdekking in oktober 2019, woonde Van D. met de jongste zes kinderen in een afgelegen boerderij in Ruinerwold. Daarvoor in Meppel, Staphorst, Zwartsluis en Hasselt.

De advocaten van Van D. vroegen de rechtbank hem vrij te laten. Hij zit inmiddels zestien maanden vast.

