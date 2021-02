'Drenthe komt er met alleen de Lelylijn beetje bekaaid vanaf'

Als de Lelylijn wordt aangelegd gaat het traject niet door Drenthe. De snelle spoorlijn gaat van Lelystad, via Emmeloord, Heerenveen en Drachten, naar Groningen. "Als je het doet dan ben ik ervoor om een directe afslag richting Leeuwarden te maken. Dan moet je bij Heerenveen een soort Leeuwarden boogje maken. Groningen is uiteraard het belangrijke eindpunt. Drenthe komt er dan een beetje bekaaid vanaf", aldus Hofstra. Volgens hem gaat Zuid-Drenthe er bij de komst van de Lelylijn op achteruit omdat daar dan waarschijnlijk minder treinen gaan rijden. "Noord-Drenthe heeft er wel profijt van. Als Groningen-Amsterdam veel sneller gaat, dan profiteer je daar vanuit Assen ook van."

Drenthe hangt er een beetje bij

Drenthe hangt er dus een beetje bij als het gaat om de Lelylijn. Hofstra vindt dat de Noordelijke provincies een deal moeten sluiten. "De politiek is niet voor een gat te vangen. Je hebt elkaar ook bij andere zaken nodig. Je hebt bijvoorbeeld vliegveld Eelde. Maar ook buiten het vervoer zijn er projecten waarbij je samen iets wilt. Verstandige bestuurders kunnen daar volgens mij wel uitkomen."

Herman Idema, directeur van Ondernemend Emmen is ook voor de Lelylijn. "Die lijn is belangrijk voor heel Noord-Nederland", zo zegt hij, ook al lijkt Emmen niets aan de Lelylijn te hebben omdat het traject ver weg ligt. "Nee nog niet, maar op het moment dat de Nedersaksenlijn (directe lijn Enschede-Groningen via Emmen) er ook komt en de N34, Coevorden-Emmen-Groningen wordt verdubbeld, dan komt Groningen steeds dichterbij te liggen."

Groter pakket

Ook Idema vindt dat het Noorden in de lobby naar Den Haag een groter pakket op tafel moet leggen. "We willen voor de volle mep gaan, dus niet alleen voor de Lelylijn. Dus ook de Nedersaksenlijn en het oplossen van het spoorknelpunt tussen Meppel en Zwolle. Groningen en Friesland moeten zich daar ook hard voor maken. We moeten bestuurlijk gezamenlijk optreden richting Randstad. "

Hofstra draaide 17 jaar geleden als kamerlid samen met Sharon Dijksma van de PVDA de plannen voor een Zuiderzeelijn, naar eigen zeggen, de nek om. "Toen werd er gedacht aan een magneet-zweeftrein. Het was te mooi en futuristisch om van de grond te krijgen. Maar een Lelylijn die wordt doorgetrokken naar Duitsland en Scandinavië is interessant. Het probleem met spoor is dat het heel duur is om te realiseren, zeker in een dichtbevolkt land als Nederland. Ook zijn in Nederland de treinkaartjes duur, dus je moet het wel zo doen dat mensen ook echt de trein pakken."

Gezamenlijk optrekken

Zowel Idema als Hofstra vinden dat de Noordelijke provincies gezamenlijk moeten blijven optrekken. "Anders wordt het erg moeilijk", aldus Hofstra. Ik weet ongeveer hoe het daar gaat. Er zijn veel projecten in de Randstad, het midden en zuiden van het land. In Noord-Nederland wonen minder mensen en is er minder economische kracht. Voordat je het weet leg je het af."

"We moeten uitkijken dat we niet tegen elkaar worden uitgespeeld", aldus Idema. Hij vindt dat het Noorden moet accepteren dat Groningen de belangrijkste stad is. "Dat klinkt misschien een beetje gek. Ik wil het kabinet oproepen om Groningen toe te voegen aan de G4, van grootste steden, dus een G5. Dat verdienen ze ook. Groningen is binnen Noord-Nederland het centrum van innovatie, kijk bijvoorbeeld naar de RUG en het UMCG. Wij moeten daarbij aanhaken."

Gaswinning

Hofstra vindt dat het Noorden de gaswinning in de strijd moet gooien. "Er komt een parlementaire enquête naar de gaswinning. Ik voorspel dat de uitkomst daarvan ingrijpend zal zijn. Ik denk dat er daarna voor Noord-Nederland een compensatie zal moeten komen. En misschien nog wel meer dan alleen de Lelylijn, want ik denk dat het dan om hele grote bedragen gaat."

Lees ook: