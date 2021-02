Locatie voor coronavaccinatie in Hoogeveen bekend

Samen met gemeente Hoogeveen is hiervoor gekozen vanwege de goede bereikbaarheid en de ruime parkeergelegenheid. Het is de derde vaccinatielocatie in Drenthe. Het vaccinatiecentrum komt in een voormalig kantoorpand.

Burgemeester Karel Loohuis van gemeente Hoogeveen is blij met de locatie. "Dit betekent voor onze bewoners dat ze dichtbij gevaccineerd kunnen worden."

De locatie aan de De Vos van Steenwijklaan was een leegstaand kantoor dat te huur stond, in de buurt Bentinckspark in Hoogeveen.

Niet testen

In tegenstelling tot de twee andere vaccinatielocaties, is er in Hoogeveen voor gekozen geen combinatie te maken met het testen. Deze locatie is puur voor vaccineren, de teststraat aan de Parmentierstraat 2 blijft open.

De vaccinatielocatie Emmen opende deze week. Assen begin januari. In de periode vanaf januari zijn er door GGD Drenthe ruim 18.000 vaccinaties gegeven.