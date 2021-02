Percentage positieve coronatests stijgt: 'Baart ons zorgen'

Onder meer in Assen is een coronateststraat (Rechten: Nederlandse Freelancers / Marcel Jurian de Jong)

De GGD Drenthe is bezorgd over het stijgende percentage positieve coronatests. Dat percentage is na weken van afname weer toegenomen.

Tussen 8 en 15 februari kreeg 12,9 procent van de geteste mensen een positieve uitslag. Dat is het hoogste percentage sinds eind december, begin januari. Toen ging het om 12,7 procent. Daarna nam het percentage wekelijks af, tot 10,1 procent in de eerste week van februari. "Dat is wel een reden tot zorg", zegt een woordvoerder van de Drentse gezondheidsdienst. "Het is de verwachting dat de Britse variant hier ook de overhand neemt."

Het aantal coronatests is afgelopen week wel weer toegenomen. In totaal lieten vorige week 5.629 mensen zich testen op het virus. In de twee weken daarvoor ging het beide keren nog om zo'n 5.000. Medio december werden nog 12.703 tests afgenomen. Dat aantal daalde in de weken erna gestaag. "Maar we zien nu dat het aantal tests juist weer wat meer wordt", stelt de GGD Drenthe-woordvoerder.

Winterweer al gauw gecorrigeerd

Het winterweer heeft volgens hem weinig invloed op de hoeveelheid afgenomen coronatests. Door de sneeuw en ijzel van de afgelopen periode waren teststraten meerdere keren gesloten.

Van 8 tot en met 14 februari lieten elke dag gemiddeld zo'n 800 mensen zich testen. Op 15 februari - afgelopen maandag - waren de tesstraten vanwege code rood dicht. Een dag later werden er 1.668 coronatests afgenomen. "Je ziet dat het aantal tests weer wordt gecorrigeerd."

Uitgestelde vaccinaties

Maandag kon vanwege code rood ook niet gevaccineerd worden. "Maar ik kan melden dat de vaccinaties die we toen niet konden zetten, inmiddels wel gezet zijn. We zijn die achterstand dus ingelopen", aldus de GGD Drenthe-woordvoerder.