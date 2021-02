9 jaar cel voor dodelijke steekpartij Oosterwolde

Na het steekincident in Oosterwolde is een man omgekomen (Rechten: Persbureau Meter)

De 34-jarige Leeuwarder die op 4 april vorig jaar in de woning van zijn ex-partner een 44-jarige man uit Bovensmilde met een mes dodelijk heeft verwond is donderdag door de rechtbank in Leeuwarden wegens doodslag veroordeeld tot 9 jaar cel.

De Leeuwarder heeft tijdens een confrontatie in de woning van zijn ex aan de Gijenham in Oosterwolde de Bovensmildiger meermaals met een mes gestoken. Het slachtoffer wist te ontkomen en reed naar een tankstation aan de Venekoterweg in Oosterwolde. Hij overleed later alsnog aan zijn verwondingen, een steekwond in de hartstreek werd hem fataal.

'Niet gestoken'

De verdachte bracht die dag zijn kinderen terug. Hij beweerde dat hij werd aangevallen door het slachtoffer. De man ontkende dat hij steekbewegingen heeft gemaakt, het slachtoffer zou meermaals in het mes zijn gelopen. Mede op basis van de vele steekletsels die het slachtoffer opliep, verwierp de rechtbank het noodweerverweer.

De verdachte kon het niet verdragen dat zijn ex en zijn kinderen met een andere man omgingen. De rechtbank rekent het hem zwaar aan dat het delict heeft plaatsgevonden in de woning waar zijn jonge kinderen op hetzelfde moment aanwezig waren.

Het Openbaar Ministerie (OM) had tien jaar cel geëist. De rechtbank liet in het voordeel van de Leeuwarder meewegen dat hij nog niet eerder voor een geweldsdelict is veroordeeld. Aan benadeelden en nabestaanden wees de rechtbank bijna 80.000 euro aan schadevergoedingen toe.