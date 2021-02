Vierdelige documentaire over boerderijgezin Ruinerwold op televisie

In de documentaire doen de vier oudste kinderen van Gerrit Jan van D. hun verhaal. De documentaire is gemaakt door Jessica Villerius. Zij volgde de kinderen de laatste anderhalf jaar.

In de serie komen drie kinderen die al eerder aan Gerrit Jan van D. wisten te ontsnappen aan het woord. Ook zoon Jan (27) die in 2019 het bestaan van het gezin wereldkundig maakte vertelt zijn verhaal.

In een verklaring laten de kinderen weten dat dit de enige keer is dat ze hun verhaal doen. "Deze documentaireserie... omvat wat ons betreft het gehele verhaal vanuit ons perspectief. Dat is altijd onze intentie geweest en daar blijven we ook bij. We hopen dat mensen begrijpen dat praten over deze verdrietige situatie ons veel moeite heeft gekost en dat het veel te omvattend is om te pas en te onpas 'even' het verhaal te doen."

Vandaag maakte het Openbaar Ministerie bekend dat het de strafzaak tegen Gerrit Jan van D. niet wil voortzetten. Volgens het OM heeft Van D. geen kans op een eerlijk proces, vanwege de zware hersenschade die hij heeft overgehouden aan een beroerte die hij ruim vier jaar geleden heeft gehad.