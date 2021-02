Ondernemersschool komt naar Emmen

"Hiermee gaat een grote wens in vervulling", zegt Dènis Assen van ondernemersbroedplaats Growing Emmen. "Hier kregen we best vaak ondernemers over de vloer met een goed idee. Maar niet echt idee hoe je nou een bedrijf start."

'Helft leerlingen gaat door als ondernemer'

De Ondernemersschool is een initiatief van sociaal kredietverstrekker Qredits en zit in heel Nederland. In Emmen wordt de school mogelijk gemaakt door de gemeente en Growing Emmen. In tien weken wordt een groep van twaalf ondernemers klaargestoomd voor het ondernemerschap. Verschillende docenten en trainers komen les geven. De lessen worden vanaf 4 maart bij Growing Emmen gegeven. Als de coronamaatregelen het niet toelaten, wordt er overgeschakeld naar online college. Ondernemers in spé kunnen zich tot morgenmiddag aanmelden. De gemeente Emmen betaalt een kwart van de kosten. "De ervaring van De Ondernemersschool is dat de helft van de leerlingen daarna doorgaat als ondernemer", aldus Assen.