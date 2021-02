Casino aan Willinkplein Emmen mikt op opening in voorjaar

Het Wildlandshotel in Emmen in aanbouw (Rechten: RTV Drenthe/Janet Oortwijn)

Voor blackjack, een draai aan de roulettetafel of een ruk aan een eenarmige bandiet kun je dit voorjaar terecht in het centrum van Emmen. Het in aanbouw zijnde horeca- en kantoorcomplex aan het Raadhuisplein (waar ook het Wildlandshotel deel van uitmaakt) gaat namelijk ook een casino huisvesten. Het gokpaleis komt pal achter het kantoor van de Rabobank.

De opening staat gepland voor het late voorjaar. Dat verwacht Gerard Helms, die als extern adviseur verbonden is aan CoAm Gaming in Amersfoort. Dit bedrijf verkreeg vorig jaar de benodigde vergunning. Volgens Helms is de zaak zo goed als zeker rond, maar moeten er nog wel een aantal punten op de i worden gezet. "Wat betreft de opening houden we nog een extra slag om de arm vanwege corona. We weten niet hoe lang de lockdown nog gaat duren. Dus denk eerder aan mei of zelfs juni voordat we de deuren kunnen openen."

Geen onbekende

Helms is geen onbekende in Emmen als het om casino's gaat. Hij was jarenlang financieel directeur van het Krijco Casino aan de Dalipassage. In 2016 trok Krijco de stekker uit deze vestiging, omdat ze er met de verhuurder van hun pand niet meer uitkwamen. Helms bleef daarna actief in de casinowereld.

Toen hij de plannen van de Emmer projectontwikkelaar Peter van Dijk voor het complex aan het Raadhuisplein vernam, maakte hij een rondje langs diverse kansspelbedrijven. "Ik ken Emmen goed, zag de kansen en was benieuwd of er partijen waren die wellicht belangstelling hadden om zich daar te vestigen."

Werkgelegenheid

Veel meer bijzonderheden kan Helms vooralsnog niet kwijt, zoals het aantal speeltafels of automaten. Wel dat het casino gaat zorgen voor een stukje werkgelegenheid. "Je praat al gauw over vijftien tot twintig banen, schat ik."

Overigens neemt Helms niet zelf de exploitatie voor zijn rekening. "Mijn rol beperkt zicht tot het samenbrengen van alle partijen."

Van der Valk

In de gemeente Emmen vallen er drie vergunningen voor gokpaleizen te vergeven. De andere twee zijn in handen van Flamingo's Plaza, dat zich op de hoek van de Wilhelminastraat en de Kapelstraat bevindt. De tweede vergunning werd april vorig jaar vergeven aan de keten Jack's Casino, die gaat openen in het Van der Valk Hotel aan de Verlengde Herendijk in Nieuw-Amsterdam.

Jack's Casino wordt geëxploiteerd door JVH Gaming, dat ongeveer 30 casino's in heel Nederland onder deze vlag bestiert.

Het Emmer hotel wil al langer uitbreiden met veertig kamers. De hiervoor noodzakelijke nieuwbouw moet straks ook ruimte bieden aan het geplande casino. Hotelmanager Ton Duivenvoorden laat weten dat een eerste steen nog niet is gelegd. "Mede door corona verwachten wij het komende half jaar verder ook geen stappen te ondernemen. Meer kan ik er vooralsnog niet over kwijt."