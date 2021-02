MHBOS: Jeu de boules is zo simpel nog niet

Ooit ging Bouwers met z'n buurman mee naar de vereniging en sindsdien is hij verkocht. Hij speelde in de Bundesliga in Duitsland, en speelde een jeugd-EK en -WK. De eerste keer dat hij aan een internationaal toernooi meedeed, kwam hij in een hele andere wereld terecht. "Dat was echt een topsportwereld. Er waren spelers die er de hele dag mee bezig waren. Toen moest ik wel even tandje extra bijschakelen."

Frankrijk

In Nederland kan je stellen dat jeu de boules - door echte kenners ook wel petanque genoemd - niet echt voor vol wordt aangezien. In Frankrijk is de sport heel groot. Toernooien worden zelfs uitgezonden op televisie. Maar ook in andere landen is de sport bezig aan een flinke opmars. "In Thailand zijn ze heel erg professioneel met de sport bezig. Maar Madagascar is bijvoorbeeld ook een groot jeu de boulesland, mede omdat het een voormalige kolonie is van Frankrijk. Maar het is gaaf om te zien dat de sport in die landen zo groot is."

Goede techniek

Als we met Bouwers een partijtje spelen zien we de klasse. Je moet een goede techniek hebben om dit te kunnen beoefenen. Verder is concentratie bij jeu de boules belangrijk en moet je een tegenslag kunnen incasseren. "En vergeet niet je uithoudingsvermogen natuurlijk. Partijen duren van 's ochtends vroeg tot vrij laat. En je moet al die tijd scherp blijven."

Overtuigend

Tijdens de redactievergadering van 'Met het Bord op Schoot' is verslaggever Florian van Velthoven altijd erg neerbuigend over de sporten. Maar wie een grote mond heeft, moet op de blaren zitten. Tijdens een partijtje tegen Bouwers merkt de verslaggever dat jeu de boules niet zo makkelijk is als het lijkt: hij verliest met 5-0. "Ik dacht dat dit een simpel campingspelletje was, maar zo simpel is het niet. Ik ben er uit: het is een sport", is zijn eindconclusie.