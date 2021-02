Plan voor ouderenparadijs in Oranje van tafel

Volgens Van der Most lopen de plannen spaak door stroeve gesprekken met de gemeente Midden-Drenthe. "Wij waren wel enthousiast, maar de gemeente niet. Iedereen zit te springen om woonruimte, maar geen asielzoekers, geen senioren; niets mag."

De gemeente zegt dat zij inderdaad met Van der Most heeft gepraat over transformatie van het park, omdat ze graag meedenkt. Maar bij de bespreking van de plannen hebben zij Van der Most wel gevraagd met een onderbouwing van de behoefte te komen. "Er is wel behoefte aan woonruimte, maar is dat ook op deze specifieke plek en voor deze specifieke doelgroep zo? Dat is een standaard vraag en zeker als het gaat om zoveel woningen", licht de woordvoerder van de gemeente toe.

Dorp zet vraagtekens

Bij de bewonersbijeenkomst afgelopen zomer werden door het dorp al veel vraagtekens gezet bij de haalbaarheid van het plan voor seniorenhuisvesting in het huisjespark achter de voormalige speelhal. "En welke vitale 60-plusser wil nou in zo'n huisje wonen?", vraagt bewoner Martinus Berghuis zich hardop af. "Daar was ik wel sceptisch over."

Het is volgens inwoners niet het eerste plan dat langskomt. Ook waren er bij die bijeenkomst zorgen over het nieuwe plan, omdat als er eenmaal een woonbestemming ligt, er ook arbeidsmigranten geplaatst konden worden. Die zorgen lijken nu overbodig. Al is het dorp wel toe aan nieuwe invulling van het park, leggen een paar bewoners uit. "Leegstand is het allerergste", vertelt Berghuis.

Gerard Wiechers woont al sinds 2013 tegenover Speelstad Oranje. Hij vraagt zich met name af wat er met de speelhal zelf staat te gebeuren. "Elke dag is er activiteit en zelfs afgelopen zondag waren er, ondanks de gladheid, ook weer heren. Ik hoop dat er straks niet alleen verhuurd wordt, maar dat er ook andere activiteiten komen gaan. Komt er een kampwinkel, vergaderruimte voor bedrijven, restaurant of misschien een terras?"

Ongewenst bezoek

Sinds een bekende YouTuber inbrak op het terrein krijgt Speelstad Oranje bijna wekelijks ongewenst bezoek. De politie moet vaak langskomen en volgens bewoners doet dat veel met de sfeer in het dorp. Wiechers: "Het moet hier niet zo zijn zoals laatst in Hoogersmilde, dat de stenen door de ruiten vliegen."

Van der Most weet zelf nog niet wat hij met het park wil. In een brief aan bewoners schrijft hij over het opknappen van de huisjes voor de verkoop aan particuliere beleggers. Over de speelhal noemt hij in de brief weinig, behalve dat het weer een 'fantastisch recreatiepark wordt'.

"Ik kan eerst nog niks", licht Van der Most toe. "Ik heb mijn project in Rotterdam en door corona heb ik nog 300 man thuiszitten. Je hebt altijd de lijkenpikkers die het willen kopen, maar daar zit ik nu niet op te wachten."

Opnieuw recreatie in Oranje ziet ook Berghuis wel zitten. "Dit plan waar Van der Most over schrijft, is beter dan het 'knarrenhof'. Ik zie het wel gebeuren."

Lees ook: