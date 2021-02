Scholen opgelucht door coronasubsidie

Peter de Visser is directeur van middelbare school Stad en Esch in Meppel. "Het is echt een mooi gebaar", vindt hij. "Het is geen vanzelfsprekendheid dat de regering zo'n groot bedrag hiervoor reserveert."

Puberteit en ontwikkeling

Het bedrag is bedoeld voor de komende twee schooljaren. De Visser denkt dat bij de besteding ervan maatwerk komt kijken. "Elke leerling ervaart de gevolgen van de coronacrisis anders", vertelt hij. "We zullen heel goed moeten kijken wat de individuele behoeftes van hen zijn. Daarvoor hebben we extra leerkrachten en ondersteuners nodig."

Een van de uitdagingen waar de scholen voor staan, is de mentale gesteldheid van de leerlingen. Daar zijn grote zorgen over, nu ze hun klasgenoten nauwelijks kunnen zien. "We onderschatten dat probleem niet, maar die leerlingen zitten midden in hun puberteit en ontwikkeling, daar moeten we extra oog voor hebben."

Omgaan met teleurstellingen

Maar van een verloren generatie wil De Visser niet spreken. "Dat vind ik te ver gaan. We moeten gewoon veel leren van deze tijd. We moeten omgaan met teleurstellingen en leren van alle problemen die nu opspelen."

Daarnaast ziet de directeur ook kansen om met deze subsidie het onderwijs voor de langere termijn te hervormen. "Het zou heel zuur zijn als deze investering over twee jaar zou verdwijnen. De kansenongelijkheid die we in het onderwijs kennen is door de coronacrisis uitvergroot. Deze middelen zullen helpen om dat aan te pakken."