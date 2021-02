Uitvaartondernemer in Drentse groeimarkt: 'Je moet je onderscheiden'

Zij begon acht jaar geleden al met uitvaartzorg. Ze was verpleegkundige en wilde wat anders. "Toen overleed een oom van mij. Iemand van dertig jaar deed destijds de begeleiding. Toen dacht ik: het kan dus wel, een jong iemand. Mijn beeld was altijd dat dit werk wordt gedaan door oude mannen met hoge hoeden en grijze handschoenen. Maar dat bleek dus niet zo te zijn", aldus Boerema.

Ze ging een dagje meelopen en het werk sprak haar heel erg aan. "Dit is het", dacht ik. Boerema besloot toen om een opleiding te gaan volgen voor uitvaartverzorging en ging aan de slag.

Zelf uitvaartbegeleiding ervaren

Bety Nicolai had een baan in de zorg en werkte minder met mensen dan ze wilde. Ze werd bekend met de uitvaartzorg van de andere kant. "Wij hebben een kindje verloren. Met een positief gevoel kijk ik terug op de uitvaart en de begeleiding die we toen gehad hebben. Dat heeft mij gemaakt tot wie ik ben. Ik heb lang gedacht: wil ik daar nog iets mee? En toen kwam het punt dat ik me afvroeg of ik mijn werk nog wel leuk vond en toen dacht ik: misschien moet ik daar iets mee gaan doen", vertelt ze.

Nicolai ging de opleiding doen en volgde haar stage bij Kirsten. Ze hadden een goede klik en van het een kwam het ander. Nu runt ze samen met Kirsten het kantoor in Wilhelminaoord.

Door de groei kan de markt volgens hen op den duur wel overvol raken, maar in de huidige situatie is er vooral sprake van gezonde concurrentie. "Mensen hebben nu wat te kiezen. Dat zie je ook bij winkels en bouwbedrijven. Het betekent dat je als ondernemer beter je best moet doen om jezelf te kunnen onderscheiden", zegt Boerema.

Hard werken

Als uitvaartondernemer moeten ze 24/7 klaarstaan en dat is weleens pittig. "Het gezin moet ook heel flexibel zijn. Het kan ook zijn dat je in het weekend aan de slag moet. Ik weet niet of al die ondernemers die net zijn begonnen zich dat wel beseffen. Het kan zijn dat een deel toch weer stopt, omdat ze ontdekken dat het toch niet helemaal bij hen past", denkt Boerema.

Maar bovenal vinden ze het heel mooi werk. "Wat wij heel belangrijk vinden is dat wij iedereen een liefdevol en onuitwisbaar afscheid gunnen. Wij kunnen helpen om dat vorm te geven", zegt Nicolai.

En het verdriet dan? "Soms duurt het wat langer om het los te laten. Maar het is niet alleen maar verdrietig. Er wordt ook veel gelachen", besluit Nicolai.