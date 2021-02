Buslijn 51 rijdt weer tussen Annen en Zuidlaren, maar hoe lang nog?

OV-Bureau Groningen Drenthe, verantwoordelijk voor de dienstregeling van het busvervoer, kan vanwege de steeds veranderende coronamaatregelen niet beloven dat lijn 51 en andere bussen ook in maart nog zullen rijden. Door de coronapandemie zitten er veel minder reizigers in de bus dan normaal en dat kost de busbedrijven veel inkomsten.

Coronamaatregelen 'bepalen'

Omdat nu nog onbekend is wanneer middelbare scholen bijvoorbeeld weer open zullen gaan, heeft het OV-Bureau een tijdelijke dienstregeling ingesteld. Die dienstregeling loopt op 19 februari af en dan is het wachten op de persconferentie van het kabinet, laat woordvoerder Jorne Bonte weten. Afhankelijk van de mededelingen van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge blijven de bussen rijden zoals ze nu rijden, keert het OV-Bureau terug naar de dienstregeling van januari óf worden er meer bussen geschrapt.

Dat maakt de situatie voor lijn 51 en de gebruikers daarvan onzeker. De bus reed tot januari van Assen via Annen en Zuidlaren naar Groningen. Een route die vooral gebruikt werd door scholieren die in Assen of Groningen naar school gaan. In januari werd het traject doormidden gehakt. Lijn 52 ging van Assen naar Annen en lijn 51 reed tussen Groningen en Zuidlaren. Een aantal haltes tussen de twee dorpen kwam te vervallen en reizigers kregen te maken met een lange overstaptijd.

Na kritiek en een petitie van inwoners is er een tussenoplossing gekozen. Lijn 51 rijdt nu vanuit Zuidlaren door naar Annen en keert daar om richting Groningen. Reizigers kunnen dus weer opstappen bij de geschrapte haltes. Wie naar Assen wil, moet alsnog in Annen overstappen. "De overstaptijd is wel aanzienlijk korter geworden", vertelt inwoner Michiel van den Oever. Hij startte een petitie om de verloren haltes weer terug op het routenet te krijgen.

'Acceptabele achteruitgang'

Van den Oever is blij met de tijdelijke oplossing, maar bang dat de bus in de toekomst weer haltes zal overslaan. "De situatie nu is een lichte achteruitgang ten opzichte van wat we vorig jaar nog hadden. Dat is acceptabel, want we hebben nu in ieder geval weer een sluitende verbinding, maar dat zegt niet dat de bus in de toekomst niet alsnog verdwijnt", zegt Van den Oever.

Hij zegt wel te begrijpen dat het OV-Bureau en Qbuzz in hun maag zitten met het laten rijden van lege bussen, maar wil niet dat die problemen ten koste gaan van de bereikbaarheid van het buitengebied.

Bussen schrappen

Een terugkeer naar de situatie van vorig jaar zit er de komende tijd waarschijnlijk niet in. Het CDA in de gemeente Aa en Hunze stelde vragen over de vervallen haltes. Het OV-bureau heeft aan het college van die gemeente laten weten dat zoiets pas na de coronacrisis een serieuze optie kan zijn.

Voor de busbedrijven blijft het door de maatregelen lastig om de dienstregeling zo uitgebreid mogelijk te houden zonder daar financieel onderdoor te gaan. Daarbij ontkom je er volgens woordvoerder Bonte van het OV-bureau niet aan om bussen (deels) te schrappen.

"Het hangt er vanaf hoeveel mensen er weer met de bus zullen reizen of we weer een doorgaande verbinding willen. In Annen kunnen mensen nu bijvoorbeeld ook prima met lijn 5 mee richting Groningen. Dat voorkomt dat we elders een bus moeten schrappen en dat blijft altijd een afweging", zegt Bonte.

