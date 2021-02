Adviesgroep Borger-Odoorn maakt stappen met verdeling geld gebiedsfonds windpark

Ook in Borger-Odoorn is nu een adviesgroep opgericht (Rechten: RTV Drenthe / Janet Oortwijn)

Na Aa en Hunze, heeft ook Borger-Odoorn een adviesgroep die gaat praten over de verdeling van het gebiedsfonds. Dat is het geld dat beschikbaar komt vanwege de komst van het windpark De Drentse Monden en Oostermoer.

De voorzitter van de adviesgroep gebiedsfonds in de gemeente Borger-Odoorn is Cor Kloen uit Valthermond. Dat heeft de gemeente vanavond bekend gemaakt. Tot nu nam burgemeester Jan Seton die rol op zich.

"Doordat de bewoners nu een voorzitter uit hun eigen midden hebben, kan de adviesgroep volledig onafhankelijk spelregels uitwerken", legt Seton uit. "Het is mooi om te zien hoe voortvarend en constructief ze dit oppakken."

In de adviesgroep zitten vertegenwoordigers van alle elf dorpskernen in de gemeente. Elke vertegenwoordiger wordt vanuit zijn of haar dorp ondersteund door een werkgroep. De adviesgroep stelt de spelregels op als het gaat om de verdeling van het gebiedsfonds. Het is de bedoeling dat er dit jaar een advies over de spelregels gegeven wordt aan het college van burgemeester en wethouders. Die kan dan de definitieve spelregels vaststellen. Hierna kan het gebiedsfonds opgestart worden.

Aa & Hunze

In Aa en Hunze is sinds een kleine twee jaar een soortgelijke adviesgroep aan de slag met het maken van afspraken over onder meer de verdeling van het gebiedsfonds. Die zogeheten OmgevingsAdviesRaad (OAR) bestaat uit onder meer verenigingen van dorpsbelangen (Gieterveen, Nieuwediep, Gasselternijveen en Gasselternijveenschemond) en deelnemers vanuit een Bewonersplatform en WindNee.

Het overleg met de directie van het windpark klapte daar twee weken geleden. Volgens directeur Wim Wolters 'is het door de onwrikbare houding van enkelen niet meer nodig om tot goede afspraken te komen'. De adviesraad is van mening dat het windpark te veel bemoeienis wil met de besteding van het geld. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra benadrukte nogmaals dat het gebied over de verdeling gaat van het gebiedsfonds en niet de windboeren.

De provincie en de directie van het windpark zaten vandaag om tafel. Wat daaruit is gekomen, is nog niet bekend.

Het gebiedsfonds is bedoeld om de leefbaarheid in het gebied van het windmolenpark te verbeteren en de omgeving mee te laten profiteren. De verdeling van het geld dat erin wordt gestopt: - Provincie Drenthe: 1,75 miljoen euro (tien jaar)

- Het Rijk: 2,1 miljoen euro (tien jaar)

- Gemeente Borger-Odoorn: 565.500 euro (tien jaar)

- Gemeente Aa en Hunze: 312.000 euro (tien jaar)

- Windpark Drentse Monden en Oostermoer: 1,5 miljoen euro (vijftien jaar, gebaseerd op vijftig cent per Megawatt uur van elke turbine)

