Noordenveld kan verder met nieuwe gemeentewerf en afvalbrengstation

Het is definitief: inwoners van de gemeente Noordenveld brengen in de toekomst hun afval bij het nieuwe, hypermoderne brengstation aan de Ekkelkamp op het industrieterrein in Roden. Behalve een hoogwaardig afvalstation komt er ook een nieuwe gemeentewerf op die plek.

Daarmee is in de gemeenteraad vanavond een eind gekomen aan een lange discussie over een project dat zo'n elf miljoen euro moet gaan kosten. De nieuwe werf vervangt de huidige werven in Norg, Peize en Roden.

Verkeersveiligheid

Wel vrezen alle partijen de verkeersveiligheid rondom de nieuwe locatie. De werf en het brengstation komen dicht bij de kruising van de N372 en de Dwazziewegen, een plek waar regelmatig ongelukken gebeuren. En dus kwamen Gemeentebelangen, de ChristenUnie en de VVD met een motie voor een duidelijk plan over de verkeersveiligheid.

De partijen willen dat de wethouder voor 31 maart met een goed plan van aanpak komt over hoe de gemeente de toenemende verkeersdrukte op de Dwazziewegen en de Ekkelkamp op wil vangen. En ook willen ze voor die datum weten hoe de gesprekken tussen de gemeente en de provincie gaan over hoe ze de veiligheid rondom de kruising met de N372 gaan verbeteren.

Alle partijen steunden deze motie, maar de wethouder kwam ze tijdens de vergadering al met positief nieuws tegemoet. "Ik heb vandaag al een positieve afspraak met de gedeputeerde van de provincie gehad. Inhoudelijk kan ik er niets over zeggen, maar in de eerste week van maart komen we naar buiten over de aanpak", aldus wethouder Alex Wekema.

Duurzaam bouwen

Ook geeft de gemeenteraad als opdracht mee dat de nieuwe gemeentewerf en het afvalbrengstation duurzaam gebouwd moeten worden. In een amendement van de duofractie GroenLinks/PvdA en ChristenUnie werd daarom gevraagd.

Wethouder Kirsten Ipema kon zich vinden in dit voorstel, ook omdat de gemeente volgens haar een voorbeeldfunctie heeft als het gaat om duurzaamheid. "We hebben grote ambitie om een duurzaam en energiezuinig gebouw neer te zetten."

Kosten

Een deel van de kosten voor het project wordt betaald met de opbrengst van de verkoop van de drie verouderde werven en het huidige brengstation. Wethouder Jeroen Westendorp gaf tijdens de vergadering aan dat er al partijen waren die interesse hadden in de grond.

Een aantal partijen wil ook een vinger aan de pols houden bij de verkoop van de drie gemeentewerven die uiteindelijk afgestoten worden. Door een aangenomen motie moet het college bij de verkoop van elke locatie eerst bij de raad terugkomen voor toestemming.

Frustratie

Over de locatie van de nieuwe gemeentewerf en het brengstation is lang gediscussieerd. Omwonenden en ondernemers op het industrieterrein waren in eerste instantie zwaar gefrustreerd over het gebrek aan communicatie over het project. Daardoor kregen ze het gevoel dat de keuze voor de locatie al was gemaakt, zonder overleg.

Tijdens de vergadering riep Bas de Jager namens de ondernemers op het industrieterrein dan ook nog een keer op om de plannen uit te stellen en alsnog te kijken naar een nieuwe locatie. Maar hij vond hierin geen gehoor bij de gemeenteraad.

Uiteindelijk stemde de hele raad, op Lijst Groen Noordenveld en de VVD na, voor het plan. Volgens de VVD is het ambitieniveau voor de nieuwe gemeentewerf en brengstation te hoog. "En kennelijk vindt deze gemeente duurzaamheid belangrijker dan geld", aldus Nanda Emmens namens de VVD.

De gemeente gaat nu kijken welke partij het ontwerp en de bouw gaat doen van het nieuwe project. Ook is er beloofd dat omwonenden zoveel mogelijk worden betrokken bij het ontwerp van de nieuwe gemeentewerf en het afvalbrengstation.

Lees ook: