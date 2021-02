Ook Assen en Noordenveld roepen op: stop met gaswinning in kleine velden

In navolging van Tynaarlo, komen ook de gemeenten Assen en Noordenveld met de oproep dat de minister van Economische Zaken en de NAM moeten stoppen met gasboringen in kleine Drentse velden.

Vanavond behandelden beide gemeenteraden een motie hierover. Die houdt in dat het college deze boodschap moet overbrengen aan Den Haag. Het is genoeg geweest met gaswinning uit de velden in Noord-Drenthe, waar al meer dan dertig jaar naar gas wordt geboord.

Minister op vingers getikt

In Noord-Drenthe wil de NAM elf kleine gasvelden helemaal leeghalen. Daarvoor is het winningsplan Westerveld opgesteld en de minister heeft het leegtrekken van de gasvelden goedgekeurd. Maar bij de Raad van State loopt een procedure van de vijf gemeenten Assen, Aa en Hunze, Tynaarlo, Noordenveld en Midden-Drenthe, natuur- en milieuorganisaties, het waterschap, en de actiegroep Stop Gaswinning Marsdijk Nu.

Ze vrezen stuk voor stuk de gevolgen van de gaswinning, en de schade is niet goed geregeld. Eind december is de minister in een tussenvonnis flink op de vingers getikt door de Raad van State; het huiswerk moet beter als het gaat om de risico's voor bewoners. Daarvoor is vier maanden tijd.

Tot inkeer brengen

De werkgroep Stop Gaswinning Marsdijk Nu wil helemaal niet dat de minister de reparatiemogelijkheid benut. Hij moet juist tot inkeer worden gebracht en de gaswinning stopzetten. De Marsdijk-werkgroep riep daarom vorige maand de vijf gemeenteraden op in actie te komen en met z'n allen als duidelijk signaal een motie te steunen.

"De productie loopt op zijn eind en de opbrengst is verwaarloosbaar, terwijl de onrust onder de bevolking en bestuurders groeit. Want er is geen perspectief op een redelijke schadeafwikkeling, er is ongelijke behandeling en de risico's worden miskend. Voortzetting van de winning is daarom disproportioneel", aldus de motie, die GroenLinks vanavond in Assen voorlegde.

In de gemeenteraad van Noordenveld kwam GroenLinks/PvdA-fractievoorzitter Bertus Jan Epema met een verhaal van soortgelijke strekking: "De gaswinning veroorzaakt onrust onder inwoners en de opbrengst wordt steeds minder. Dus ook deze raad vindt het goed om hier een streep onder te zetten."

In Assen al eerder motie

Vier jaar geleden nam de Asser raad ook al een motie aan om samen met de noordelijke Drentse gemeenten een vuist te maken tegen het winningsplan Westerveld. Het gezamenlijke protest kwam er, maar stopzetten lukte tot nu toe niet. Nu doen de partijen alsnog een poging, met een dringende oproep aan de minister om op zijn besluit terug te komen.

Fractievoorzitter Henk Santing van Stadspartij PLOP had dan ook een 'déjà-vu' met deze motie. "Een extra zetje kan geen kwaad, dat kleine grut van het plan Westerveld kan ook beëindigd worden." Het ministerie en de NAM moeten zich volgens hem meer richten op duurzame energie als waterstof, groen gas en geothermie.

CDA, LijstDeen en 50PLUS stemden tegen de motie. Raadslid Dries Zwikker van 50PLUS (voorheen werkzaam bij de NAM, red.) vindt dat de minister de kans moet krijgen om de fouten te herstellen in het winningsplan. "De Raad van State heeft de minister teruggestuurd naar de tekentafel en gaf hem achttien weken tijd. Wij vinden het netjes dat de NAM en de minister de kans krijgen hun werk beter te doen."

De motie werd uiteindelijk aangenomen met 25 stemmen voor en 7 stemmen tegen.

'Voor de bühne'

In de gemeente Noordenveld werd de motie namens de hele gemeenteraad ingediend. Toch wilde VVD-fractievoorzitter Robert Meijer nog wel kwijt dat zijn partij met tegenzin instemde: "We beschouwen dit eigenlijk als kruimelwerk. Toen wij een motie indienden om actief te protesteren tegen uitbreiding van de gasopslag bij Langelo vond een meerderheid dat niet nodig. Terwijl dat de inwoners veel meer raakt."

De fractievoorzitter noemde de motie eentje die vooral voor de bühne is. "Maar", aldus Meijer tot besluit, "men wil een krachtig signaal afgeven, dus laten we niet kinderachtig zijn. Maar het is dus wel met de nodige tegenzin."

