Provincie Drenthe legt als eerste alle coronapatiënten aan de monitor

"Als we dat in de gaten houden, blijven we het virus een stap voor. Proeven hebben uitgewezen dat dit werkt", vertellen directeurs Jan Schaart en Ron Wissink van HZD. Drentse coronapatiënten die klachten ontwikkelen worden thuis in de gaten gehouden door middel van zogenoemde saturatiebewaking, het monitoren van het zuurstofgehalte in het bloed.

"De bewaking thuis wordt momenteel her en der op kleine schaal gedaan. Dat een hele provincie dat gaat doen in het kader van voorbereiding op de derde golf is denk ik een unicum", laat Schaart weten. Zorgcentrale Noord-Nederland monitort de gegevens van de patiënten. Zij bekijken of het zuurstofgehalte zakt en of er actie ondernomen moet worden. Als dat het geval is, wordt er een seintje aan de huisarts gegeven.

(Verhaal gaat verder onder de foto)

Het zuurstofmetertje dat coronapatiënten thuis kunnen gebruiken (Rechten: RTV Drenthe / Edwin van Stenis)

Het mes snijdt aan twee kanten, zegt Wissink: "Aan de ene kant worden ziekenhuizen ontlast, aan de andere kant de huisarts ook. Er zitten, met het oog op de derde golf, waarschijnlijk veel coronapatiënten aan te komen. Huisartsen hoeven dankzij deze zuurstofmonitoring de patiënt niet meer bezoeken. Dat verlaagt ook de werkdruk van de huisarts."

Huisartsen worden gerustgesteld omdat hun patiënten goed bewaakt worden, maar ook de patiënten weten dat ze goed in de gaten worden gehouden. "Dat kan ook angst wegnemen en bovendien kunnen ze in eerste instantie thuisblijven. Het is een win-winsituatie", verklaart Schaart.

(Verhaal gaat verder onder de foto)

Infographic van de wijze waarop de monitoring vormgegeven moet worden volgens Huisartsenzorg Drenthe (Rechten: Huisartsenzorg Drenthe)

"Als blijkt dat de resultaten uit het copper-onderzoek van de huisartsen in Valthermond ook positief zijn, dan kan deze ontwikkeling, gevoed door de 24-uurs-monitoring, een grote impact hebben op de druk op de ziekenhuizen in de derde golf. Niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van de wereld, omdat je de ziekte dan met een medicijn kunt beïnvloeden", stelt Wissink.

Schaart laat tot slot weten dat de monitoring tot stand is gekomen door een nauwe samenwerking van verschillende instanties: "Vanuit Huisartsenzorg Drenthe zijn de lijnen met het Universitair Medisch Centrum Groningen, onderzoeksbureau GPRI die de uitkomsten monitort, zodat we weten wat we doen, en zorgverzekeraar Zilveren Kruis heel kort. Maar ook ziekenhuizen van Treant Zorggroep en het Wilhelmina Ziekenhuis Assen werken mee."

Binnen twee tot drie weken moet de monitoring grotendeels geïmplementeerd zijn in de gehele provincie Drenthe. De verwachting is dat andere provincies dan gauw zullen volgen.

Lees ook: