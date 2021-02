Eerste half uur parkeren gratis in Assen om ondernemers te steunen

Parkeren moet in Assen het eerste half uur gratis worden om ondernemers in coronatijd te steunen (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Om ondernemers in Assen in deze zware coronatijd wat te ondersteunen, wordt parkeren in de provinciehoofdstad het eerste half uur voor een tijdje gratis. ChristenUnie en VVD kwamen hiervoor gisteravond met een motie, en kregen na veel mitsen en maren toch een ruime meerderheid van de raad mee. Want een sympathiek idee is het zeker.

Of het een gratis half uurtje voor alleen straatparkeren gaat worden, wat aanvankelijk het idee was, of toch ook in de parkeergarages, dat mogen de ambtenaren op het stadhuis uitvogelen. "Maar wel graag snel, want de ondernemers zitten nu in nood, en het moet geen weken duren", was de oproep van de meeste fracties.

Financieel zwaar

Alle raadsfracties maken zich zorgen over de winkeliers, die zuchten onder de coronacrisis. Steeds meer ondernemers hebben het financieel zo zwaar, dat het eerder een kwestie van weken is dan van maanden, dat ze het financieel niet meer kunnen bolwerken.

Ze zitten al sinds medio december in een lockdown, en nu er sinds vorige week dankzij het bestel- en ophaalsysteem Click & Collect toch iets meer kan, willen CU en VVD de gang naar de ondernemers wat makkelijker maken. En een middel daarvoor is gratis parkeren.

"We dachten, hoe kunnen we zoveel mogelijk drempels wegnemen richting die ondernemers. Het is aan hen om hun waar goed te promoten, en het spul in de winkel aan te bieden. Maar we vonden dat we ook vanuit de lokale overheid met parkeren daar iets in kunnen betekenen. Er is met de ondernemers overleg geweest en ook zij voelden wel voor het eerste half uur gratis parkeren. Dat kan een mooi duwtje in rug zijn", aldus CU-raadslid Tjerk Medemblik.

Coronanoodfonds

Het eerste half uur, dat Assen daardoor aan parkeergeld misloopt, zou dan volgens VVD en CU uit het coronanoodfonds van het rijk gedekt kunnen worden. Dat compenseert teruglopende parkeergelden van gemeenten. Maar andere partijen, die verder het idee erg sympathiek vinden, hebben daar toch zo hun bedenkingen bij, of dat voor het rijk wel juridisch houdbaar is. "Want je voert zelf een regel in, die jou als gemeente geld kost. Het rijk ziet ons al aankomen dat we daarvoor aanspraak maken op het coronanoodfonds", luidde de waarschuwing.

Ook de uitvoerbaarheid van het eerste half uur gratis parkeren riep veel vragen op. Want hoe regel je dat praktisch? Met een blauwe parkeerschijf, speciale blauw gemarkeerde parkeervakken, of via het parkeerkaartje van de parkeerautomaat. Dat is volgens wethouder Mirjam Pauwels allemaal makkelijker gezegd dan gedaan. Ze raadde het gratis half uurtje af. Want het zorgt volgens Pauwels voor veel gedoe. "Je moet al snel rekening houden met een kennisgeving van zes weken, die vooraf gaat aan zo'n maatregel."

Verkeerd signaal

GroenLinks vond het idee ook zeker sympathiek, maar vindt dat gratis parkeren, om de gang naar de ondernemers te bevorderen, haaks staat op de oproep van het kabinet om vooral thuis te blijven. "Hier gaat een verkeerd signaal vanuit. Je stimuleert hiermee mensen om vooral naar de stad te komen. En als je toch wilt dat de inwoners de eigen ondernemers via Click & Collect ondersteunen, dan liever op de fiets. We zijn een fietsstad", aldus Hans Marskamp.

De PvdA wilde juist verder gaan dan alleen tijdelijke invoering van het eerste half uur gratis parkeren. Niet alleen tijdens de periode van Click & Collect, maar verder het hele jaar. "Ondernemers hebben het al tijden moeilijk. Om goed uit de crisis te komen, hebben ze langer onze steun nodig. Waarom trekken we dat gratis half uur niet tot het einde van dit jaar door?", aldus PvdA-raadslidLuc Rengers. Ook Stadspartij PLOP en 50PLUS zijn daarvoor.

Beren op de weg

Wethouder Pauwels is zelf niet zo de persoon van beren op de weg, zo zei ze. Maar om de motie even snel en makkelijk uit te voeren, daarbij zag ze aardig wat beren. Ze zag een uitvoeringsprobleem bij de handhaving. En het kost de gemeente Assen al snel vier ton de komende tien maand, was haar voorgerekend, dus 40.000 euro per maand.

"En of we dat gecompenseerd krijgen door het rijk, is hoogst onzeker. Omdat we zelf de regeling hebben bedacht." Ook vorig jaar kreeg Assen compensatie voor misgelopen parkeerinkomsten tijdens de coronacrisis. Maar dat hield niet over, zo bleek. "We misten een miljoen aan parkeergeld en daarvan kregen we 6 ton vergoed." Liever wil wethouder Pauwels met de Asser ondernemers aan de slag met een herstelplan, om ze goed op weg te helpen als de lockdown voorbij is.

Niet denken in belemmeringen

CU-raadslid Medemblik werd kriegel van alle praktische bezwaren. Alle sympathie voor de motie, om de eigen ondernemers op korte termijn een helpende hand te bieden, dreigde onder te sneeuwen."Ik wil niet denken in belemmeringen, maar in uitdagingen. We moeten niet wachten op een pakket aan maatregelen waar de wethouder nog met ondernemers over wil praten, dat duurt te lang. Nu gewoon snel aan de slag."

GroenLinks blijft zich afvragen of 'die ene euro aan parkeerkosten' nu echt mensen ervan weerhoudt naar de stad te gaan, om spullen te halen. En worstelt vooral met de verkeerde, tegenstrijdige boodschap, die je daarmee uitzendt; "Blijf vooral thuis, tegenover ga vooral naar de stad om spullen te halen, dat rijmt niet met elkaar", aldus Marskamp.

Aanpakken en uitvoeren

De VVD vond dat de raad zich verder niet met de praktische uitvoering moest bemoeien. "We hebben zeer capabele ambtenaren op het stadhuis die hieraan uitvoering kunnen geven. Het gaat erom dat wij de intentie uitspreken, en dat ambtenaren het uitvoeren. Er zit best een uitdaging in, maar ik zeg aanpakken en uitvoeren, en help die ondernemers."

De wethouder kreeg uiteindelijk de opdracht om zo snel mogelijk in de geest van de motie te handelen. Dus niet per se dat eerste half uur gratis alleen met straatparkeren, als het makkelijker uitvoerbaar is in parkeergarages, dan mag dat ook.

De motie werd met 24 stemmen voor en 8 stemmen tegen aangenomen. GroenLinks, CDA, Lijst Deen, en D66-raadslid Adinda Bornkamp waren tegen.