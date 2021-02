Herders natuurgebieden Drentsche Aa merken veel minder overlast

De herders van de schaapskuddes van het Balloërveld en Het Stroomdal hebben de afgelopen weken veel minder last gehad van recreanten die de regels in de natuur overtreden. Ze hebben niet meer te maken gehad met bedreigingen en de meeste honden zijn keurig aangelijnd.

Herders en natuurbeheerders trokken vorige maand aan de bel na een flinke stijging van asociaal gedrag in de natuurgebieden. Door de coronamaatregelen gaan veel meer mensen de natuur in dan voorheen. Vooral het aantal loslopende honden was een groot probleem. Wie overtreders op de regels wees, kreeg een grote mond of soms zelfs te maken met fysiek geweld.

'Mensen zijn zich bewust'

Dolblij is herder Marianne Duinkerken van de kudde in Balloo dat ze de laatste weken weer veilig het Balloërveld over kan steken met haar schapen. Ook op de drukste dagen hoeft ze bijna niemand meer op de regels in het natuurgebied te wijzen. "Veel meer honden zitten gewoon aan de lijn en de mensen gedragen zich fatsoenlijk. Een enkeling moet ik er nog op aanspreken, maar een grote meerderheid is erg netjes", vertelt Duinkerken.

Op het hoogtepunt van de overlast voelde Duinkerken zich vaak meer een politieagent dan een herder. Dagelijks werd ze uitgescholden en raasden honden door haar kudde. Haar eigen herdershond raakte gewond na een aanval van een soortgenoot. Ze denkt dat mensen zich bewuster zijn geworden van hun gedrag door de aandacht die er in de media voor de overlast is geweest. Duinkerken: "Bewustwording is ontzettend belangrijk en ik denk dat dat is gelukt. Je moet mensen kunnen uitleggen waarom iets niet mag, dan werkt het."

Even druk, minder overlast

Zo'n vijftien kilometer noordelijker merkt ook herder Reinier van Klinken van schaapskudde Het Stroomdal uit Schipborg de ommekeer. Hij houdt de schapen al drie weken 's weekends in de wei, omdat de overlast op zaterdag en zondag de spuigaten uit liep. Ondanks dat het nog even druk is in de natuur als toen, valt het met de overlast inmiddels erg mee. "Het is echt stukken beter, mensen houden zich heel erg goed aan de regels", zegt Van Klinken. "We zien voornamelijk aangelijnde honden en er zijn helemaal geen excessen meer geweest."

Van Klinken denkt dat de inzet van de bereden politie in zijn werkgebied voor minder overlast zorgt. De agenten te paard patrouilleren regelmatig door de natuurgebieden en de herder denkt dat mensen zich daardoor beter aan de regels houden. De schapen van Het Stroomdal blijven voorlopig nog wel in de wei, totdat echt duidelijk is dat de hevige overlast niet meer terugkomt.

Wel wat incidenten

Waar de overlast in het noordoosten van Drenthe af lijkt te nemen, vinden er elders nog wel incidenten plaats. Deze week nog werden schapen van de kudde bij Uffelte aangevallen door een loslopende hond. Meerdere schapen raakten gewond. De eigenaar van de hond heeft zich inmiddels gemeld bij de politie. Bij De Groeve verdronk een ree nadat het dier was opgejaagd door een hond die zonder riem liep. Dan is er nog de overlast van motorcrossers en mountainbikers die van de paden af gaan.

Volgens Staatsbosbeheer zijn er eigenlijk te weinig boa's die in de natuur boetes kunnen uitdelen. Een herder mag dat bijvoorbeeld niet doen. De Partij voor de Dieren in de Drentse Provinciale Staten heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld over het aantal handhavers dat de provincie en de politie hebben in de Drentse natuur. De partij wil ook weten of er de komende periode meer handhavers komen.

Lees ook: