CuRe Technology uit Emmen winnaar Drentse Startup 2020

CuRe Technology uit Emmen is uitgeroepen tot beste startup van Drenthe. Het bedrijf, gespecialiseerd in het recyclen van plastic, mag zich een jaar lang Drentse Startup 2020 noemen.

Voor Mike de Lange, manager research & development van CuRe Technology, betekent de winst vooral erkenning. "We zijn zelf wel overtuigd dat we iets bijzonders doen, maar het is leuk dat het initiatief ook door de jury wordt erkend. Erkenning dat we inderdaad te maken hebben met een probleem dat opgelost moet worden [plastic, red.] en voor het harde werk van het team."

Veertig jaar aan kennis

Wanneer De Lange over dat team praat, begint hij te glimmen van plezier. "We hebben een fantastisch team met veertig jaar aan kennis over hoe plastics gemaakt worden. Die ervaring wordt nu gebruikt om hetzelfde proces net andersom te doen, zodat het allemaal kan worden hergebruikt. Dat is geen appeltje eitje." De Lange is overigens geen goede afspiegeling van de leeftijd van het team, zegt hij zelf lachend. "Dat is ook jong. Ik ben slechts de woordvoerder tijdens de finale." Bij CuRe werken een aantal mensen die direct uit de omgeving komen en hun opleiding in Emmen deden, vertelt hij.

CuRe bouwt nu het tweede deel van z'n proeffabriek. Deze kan waarschijnlijk in het voorjaar in gebruik genomen worden. Het is de bedoeling dat in 2023 een grote fabriek in Emmen wordt gebouwd, om het concept in het groot uit te voeren. Dat zou goed zijn voor meer dan honderd banen.

OWNER, een bedrijf in vastgoedsoftware en eveneens uit Emmen, greep net naast de prijs. Net als Patrick Trentelman, de oud-onderwijzer die met zijn basisschoolklas het idee voor zijn startup SpaceTime Layers bedacht. Die startup maakte een online platform waarop organisaties een eigen interactieve kaart kunnen maken.

Uithangbord voor Emmen

Wethouder Guido Rink van de gemeente Emmen vindt het fantastisch dat - na BMTEC vorig jaar - opnieuw een startup uit zijn gemeente wint. "Het zijn natuurlijk de bedrijven die het zelf doen, maar het feit dat dit hier gebeurt geeft wel aan dat we als gemeente Emmen op de juiste manier faciliteren. Voor ons is het een uithangbord: kijk eens welke mooie dingen er in Emmen gebeuren."

Daar sluit gedeputeerde Henk Brink zich bij aan. "Emmen is een innovatieve plek waar dingen kunnen. Er wordt hard gewerkt om jonge bedrijven een kans te geven." Opnieuw een winnaar uit Emmen geeft volgens hem aan welke omgeving er wordt gecreëerd. "We proberen dat voor de hele provincie te creëren. Als je een idee hebt, kun je dat in Drenthe verwezenlijken."