Drie historische boeken strijden om Drents Historische Prijs 2020

Klijnsma maakte vanmorgen op Radio Drenthe de drie genomineerden bekend voor de jaarlijkse prijs van de Drentse Historische Vereniging. In willekeurige volgorde zijn het: Faber pallets. Kroniek van een familiebedrijf, door Kees Faber. Hoe de Rahders Drenthe veranderden, door Kees Opmeer en Franse para's in Drenthe, door Harold de Jong.

"We hebben 19 inzendingen gehad", vertelt Klijnsma. "Dat zijn prachtige boeken allemaal." De prijs is niet alleen door schrijvers te winnen, ook projecten maken normaal gesproken kans op de prijs. "Een oploopje of toneelstuk bijvoorbeeld. Dat was allemaal lastig tijdens corona", legt Klijnsma uit. De kwaliteit was er niet minder om. "Het was echt heel moeilijk om te kiezen."

1957: stammen beukenhout worden gelost bij de fabriek in Assen, afk. van Kroondomein Het Loo. Links: Kees Faber. (Rechten: Collectie: familie Faber)

Faber Pallets

Kees Faber, telg uit het Faber-geslacht, schreef het zelf. Een lijvig boek boordevol foto's uit het familie-archief, over een succesvol familiebedrijf dat in 1935 begon toen grondlegger Frederik Faber de basis legde als producent van voornamelijk botervaten. Wanneer zoon Kees erbij komt, doen de pallets hun intrede.

Kees Faber, inmiddels alweer jarenlang gepensioneerd werd op zijn beurt opgevolgd door dochter en zoon. In het boek over de familiebusiness doet Faber gedetailleerd en openhartig verslag en naast hoogtepunten, schuwt hij de dieptepunten niet.

Hoe de Rahders Drenthe veranderden

Het boek van Kees Opmeer, over de 'veenbazen met een hart' vertelt de geschiedenis van de familie Rahder, die drie generaties lang turf won langs de Hoogeveensche Vaart. Peter Voerman, kleinzoon van de laatste vervener Jaap Rahder, heeft een uitgebreid familiearchief op zolder staan. Dat werd de basis voor het boek dat vol staat met persoonlijke documenten. Veel foto's maar ook liefdesbrieven en brieven waarin de Rahders ruzies met elkaar uitvechten.

Rahder-nazaat Peter Voerman en schrijver Kees Opmeer bij de Verlengde Hoogeveense Vaart in Noordscheschut (Rechten: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

Franse para's in Drenthe

Harold de Jong neemt de lezer mee naar 'Operatie Amherst', een geallieerde commando-actie die plaatsvond in de nacht van 7 op 8 april 1945. "Toen zijn hier parachutisten gedropt. De hoofdreden was dat alle bruggen over het water in Drenthe geborgd moesten worden en dat de Duitsers daar geen vernielingen konden aanbrengen, zodat de Canadezen en de Polen er vrij overheen konden. Wat ze ook moesten doen was onrust zaaien onder de Duitsers. Daar hadden ze het Nederlandse verzet bij nodig", aldus schrijver Harold de Jong uit Assen.

Harold de Jong voor het monument aan de Koelenweg, Huis ter Heide (Rechten: RTV Drenthe / Sophie Timmer)

1000 euro en een kunstwerk als publieksprijs

De DHV-prijs 2020 bestaat naast een juryprijs van 1.000 euro uit een publieksprijs. Die is dit jaar een kunstwerk van beeldend kunstenaar Bert Heemstede uit Roden. Voor de publieksprijs kan tot 21 maart 12 uur 's middags worden gestemd op de website van de Drentse Historische Vereniging. De eerste genomineerde wordt zondag 28 februari aan de luisteraar voorgesteld in het Radio Drenthe-programma Drenthe Toen.

Zondagmiddag 21 maart wordt de DHV-prijs tussen 13.00 en 14.00 uur door commissaris van de koning Jetta Klijnsma uitgereikt in de live-uitzending van Drenthe Toen op Radio Drenthe.