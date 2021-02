50.000 euro subsidie voor stadswerkplaats Meppel: 'Risicogeld'

De stadswerkplaats moet komen in een loods aan de Zomerdijk in Meppel (Rechten: Google Streetview)

Die kritiek kwam vanuit de oppositie. PvdA-raadslid Jolida Voetelink liet zich kritisch uit. Zij wees de coalitie erop dat de gemeente doelgericht wil subsidiëren, zodat de gemeente geen pinautomaat van de samenleving wordt. "Daarom vragen wij de Stadswerkplaats om naar buiten te treden met plannen, maar dat plan lijkt te ontbreken."

Ze kreeg bijval van GroenLinks, D66 en CDA. "Voor 50.000 euro is de aanvraag wel mager", reageerde Klaas Jan Dunnik van CDA. "Het is weinig concreet qua doelen. Daarnaast weten we niet goed wat de meerwaarde van dit initiatief is voor Meppel. We moeten kritisch zijn."

Jeannet Bos van de Meppeler D66-fractie twijfelt daardoor of het te verklaren valt naar andere subsidieaanvragen. "Deze stichting kan de subsidie zo krijgen, terwijl anderen daar veel moeite voor moeten doen."

'Risicogeld'

Wethouder economie Henk ten Hulscher blijft ondanks de kritiek pal achter het plan staan. Hij heeft volop vertrouwen in de stichting. "Het gaat natuurlijk ook om risicogeld", verklaart Ten Hulscher. "We hebben dat eerder geprobeerd met citymarketing. Toen hebben we ook 50.000 euro buiten de deur gezet en dat begon toen pas te lopen. We moeten niet alles als gemeente zelf willen regelen. Daarom zien we dit als een kans."

Met die verklaring gingen de meeste partijen alsnog overstag. Alleen D66 bleef tegen het verstrekken van de subsidie.

Afstand tot de arbeidsmarkt

In de stadswerkplaats, die gehuisvest wordt in een pand aan de Zomerdijk, moet een machinepark komen. Daar komen mensen aan het werk met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het is de bedoeling dat startende ondernemers in de maakindustrie een beroep kunnen doen op de werkplaats. "Daar werd de wethouder enthousiast van", aldus Ten Hulscher in de derde persoon. "We hebben een hele diverse economie in Meppel. Wat zou het mooi zijn als we de gelegenheid kunnen bieden aan maakbedrijven om te starten. Wij zien hier wel werkgelegenheid groeien."

Met 50.000 is de stichting er nog niet: er wordt gemikt op meer subsidies vanuit fondsen in de regio Zwolle.