Fietsplan GroenLinks Meppel loopt spaak

De rotonde bij de watertoren is in handen van de provincie (Rechten: RTV Drenthe/Josien Feitsma)

Het ontbreekt Meppel aan een ambitieus plan voor de fiets, stelde Anouk de Vlieg op de gemeenteraadsvergadering namens GroenLinks. Ze greep het Regiostedenfonds van de provincie Drenthe aan. Meppel krijgt daarvan 2,65 miljoen euro om de voorzieningen in de stad te verbeteren. 800.000 euro daarvan moet besteed worden aan fietsbereikbaarheid.

Dat bedrag spenderen aan een voorrangssituatie voor fietsers op rotondes ziet wethouder Robin van Ulzen (VVD) niet zitten. "Sommige rotondes zijn in handen van de gemeente, anderen van de provincie. We kunnen dus maar een deel van de rotondes aanpassen en ik wil geen potpourri van verkeerssituaties. Nú horen we wel bij Drenthe."

Van Ulzen heeft wel andere ideeën voor die 800.000 euro, maar trad daarmee nog niet naar buiten. Hij wil zijn plannen in de toekomst voorleggen aan de raad. Wel doet hij de belofte dat de subsidie niet aan Meppel voorbij zal gaan. "We hebben concrete plannen, maar we willen de inventarisatie afwachten. Als er grote zaken gaan plaatsvinden wordt u om kritiek gevraagd", aldus Van Ulzen.

Herkansing GroenLinks

Burgemeester Richard Korteland gunde GroenLinks de ruimte voor een nieuwe motie. Daarin werd gevraagd om de mogelijkheden tenminste te onderzoeken. Ook deze werd afgekeurd.

"Ik denk dat dit een breder debat moet zijn of het onderzoek überhaupt gevoerd moet worden", reageerde Van Ulzen. "Ik mis ook budget voor het onderzoek, terwijl we budgettair onder druk staan. Met een onderzoek is niets mis, maar we moeten het niet op deze manier aanvliegen."

Hij kreeg bijval van Sterk Meppel. "Er is nu geen tijd voor", aldus Klaas de Vries.