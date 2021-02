Coevorden heeft Wmo-zaken goed op orde en scoort hoog in landelijk onderzoek

Inwoners van Coevorden die gebruik maken van Wmo-hulp, zijn tevreden over de service van de gemeente. Dat blijkt uit een landelijk onderzoek van onderzoeksbureau ZorgfocuZ. Coevorden behoort tot de best scorende gemeenten van Nederland.

De kwaliteit van Wmo-hulp in Coevorden en het effect van die hulp zijn door onderzoeksbureau ZorgfocuZ als beste beoordeeld in een landelijk onderzoek. 94 procent van de ondervraagde Wmo-gebruikers in Coevorden zegt de juiste hulp te krijgen. Slechts een procent vindt dat de geleverde zorg niet aansluit bij de hulpvraag. Daarnaast zegt bijna iedere ondervraagde dat de geboden hulp werkt en dat ze zich daardoor beter kunnen redden.

Alleen het Noord-Brabantse Bergeijk had over het algemeen de Wmo-zaken nog beter voor elkaar in 2020. Eindhoven scoort gemiddeld het slechtst. ZorgfocuZ vergeleek ervaringen van inwoners van ruim 200 Nederlandse gemeenten met elkaar. Coevorden scoort ook hoog op de manier waarop inwoners contact hebben met de gemeente. Op dat thema is Coevorden derde, achter Steenbergen en Voerendaal.

Pluim

"Als je op belangrijke punten bovenaan de landelijke ranglijst staat ben je natuurlijk heel blij", reageert Gerrie Wolbers, Wmo-coördinator van de gemeente. "We werken hier dagelijks aan met een team van zeer kundige en bevlogen medewerkers. Daarbij realiseren we ons dat 100 procent klanttevredenheid nooit gaat lukken, maar dit is voor het hele Wmo-team toch wel een enorme pluim."

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het ondersteunen van mensen die niet op eigen kracht redzaam zijn, via de Wet maatschappelijke ondersteuning. Gemeenten zijn ook verplicht jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek te houden. ZorgfocuZ concludeert op basis van die onderzoeken dat cliënten over het algemeen steeds beter weten waar zij moeten aankloppen, als ze hulp nodig hebben. Cliënten ervaren door de juiste ondersteuning ook steeds meer een betere kwaliteit van leven.