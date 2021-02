'Drentse ondernemers hebben behoefte aan stip op de horizon'

Minister Bas van 't Wout van Economische Zaken moet ondernemers 'perspectief' bieden. Die oproep doet de Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG). De brief is ondertekend door de twaalf Drentse economiewethouders, gedeputeerde Henk Brink en Richard Korteland, de burgemeester van Meppel en voorzitter van de economieportefeuille van de VDG.

De ondertekenaars van de brief zeggen begrip te hebben voor de coronamaatregelen, maar willen ook dat ondernemers duidelijkheid krijgen over hoe ze verantwoord hun winkels en horecazaken open kunnen gooien. "Als gemeenten proberen we ondernemers te steunen daar waar kan. Dat doet ook de provincie en de Rijksoverheid. We zien alleen dat ondanks alle regelingen er vooral behoefte is een stip op de horizon", zegt Korteland.

'Financieel is de rek eruit'

De provincie Drenthe en de twaalf gemeenten zijn naar eigen zeggen voortdurend in gesprek met bedrijven en vertegenwoordigers. Ook financieel is er ondersteuning. "Zo zijn tijdens de eerste lockdown verschillende lokale lasten uitgesteld en zijn deze in sommige gevallen ook deels kwijtgescholden. voor ons als gemeenten en provincie is de rek voor deze vorm van ondersteuning er echter helaas wel", zo valt er te lezen in de brief. "De gemeentelijke en provinciale mogelijkheden om aan onze ondernemers steun te verlenen zijn daarmee beperkt en in veel gevallen ook niet toereikend."

De ondertekenaars zeggen te begrijpen dat het kabinet geen harde toezeggingen kan doen. De minister wordt nu gevraagd om in gesprek te gaan met brancheverenigingen en andere overheden om plannen te maken over hoe de economie uiteindelijk weer open kan. "Blijf in gesprek en betrek hen in de aanpak en het perspectief voor een verantwoorde heropening van de vele prachtige bedrijven die wij in Drenthe hebben."

De Drentse gemeenten en de provincie ondersteunen met de brief een oproep van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen.