Corona: 163 nieuwe besmettingen in Drenthe

In Drenthe zijn er in het afgelopen etmaal 163 nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Een etmaal eerder werden er in onze provincie 167 nieuwe besmettingen gemeld.

De meeste besmettingen komen uit de gemeenten Emmen (50) en Assen (29). Ook is er één persoon in het ziekenhuis opgenomen en is er één patiënt overleden aan de gevolgen van het coronavirus. De ziekenhuisopname werd gemeld in Hoogeveen en het overlijden in Emmen.

In de laatste zeven dagen werden er gemiddeld 131 besmettingen per dag gemeld in Drenthe.

Aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 19-02-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 914 (+2) 5 15 Assen 2134 (+29) 38 12 Borger-Odoorn 997 (+3) 18 12 Coevorden 1885 (+10) 43 25 Emmen 5295 (+50) 89 58 (+1) Hoogeveen 3198 (+19) 57 (+1) 37 Meppel 1425 (+7) 20 24 Midden-Drenthe 1275 (+16) 22 23 Noordenveld 886 (+14) 15 21 Tynaarlo 963 (+4) 15 20 Westerveld 550 (+5) 12 11 De Wolden 1139 (+4) 24 19 Onbekend 41 0 0

Ziekenhuisopnames Drenthe

Volgens het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland (AZNN) liggen er vandaag zeven patiënten met (een verdenking van) covid-19 op de intensive care (ic) in de Drentse ziekenhuizen. Woensdag waren dat er zes en maandag waren dat er negen.

In Drenthe liggen er vandaag 33 patiënten met (een verdenking van) covid-19 op een ander ziekenhuisbed (geen ic). Woensdag waren dat er 26 en maandag waren dat er 29.

Landelijk

Landelijk zijn er het afgelopen etmaal 4761 positieve coronatesten geregistreerd. Dat zijn er opnieuw meer dan het gemiddelde van de afgelopen week, dat op 3705 per etmaal ligt, blijkt uit cijfers van het RIVM. Het RIVM noteerde gisteren ook meer besmettingen dan gemiddeld. Volgens gecorrigeerde cijfers waren het er toen 4594.

Het aantal gemelde sterfgevallen door covid-19 steeg afgelopen etmaal met 50. Gisteren werden 74 overlijdens geregistreerd, woensdag 89 en dinsdag 88. Dat wil niet zeggen dat al die mensen in die periode van 24 uur zijn overleden. Sterfgevallen worden soms pas na een tijdje doorgegeven.