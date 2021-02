Puinruimen tussen de kassen: 'Ziel en zaligheid zit in het bedrijf'

Ab van den Berg van Meewisse Plants slaapt inmiddels weer. "In het begin heb ik er wel slapeloze nachten gehad. Daarna laat je alles wat rusten en nu gaat het weer beter."

De schade voor Meewisse is zo'n twee miljoen euro, schat Van den Berg. "Er is een hectare glas naar beneden komen zeilen. Die planten zijn sowieso allemaal verloren gegaan. En wij telen hier bromelia's, die houden van warmte. We stoken hier op twintig graden. En het is afwachten wat de rest gaat doen in de andere kassen, want daar is het zo'n vijf tot zes graden geworden hierdoor. Paar koude nachten gehad en dan staan de planten stil. Maar het ziet er wel goed uit."

Inzamelingsactie

Gezina Reitsma van Lexina Flowers uit Klazienaveen hoorde verschillende verhalen uit het kassengebied en is een inzamelingsactie gestart. Stichting Tuinbouw Emmen faciliteert het initiatief door de bankrekening beschikbaar te stellen. "Zelf hebben wij ruiten die gesneuveld zijn, maar we hadden er een assimilatiedoek hangen, tegen de warmte. Daar is veel glas in blijven hangen", legt Reitsma uit. "Voor ons is de schadepost zo'n vierduizend euro. Maar er zijn tuinders die veel erger zijn getroffen."

Naast Meewisse was het, ook in Erica, bij Drenthe Growers goed mis. Daar bezweek een kas en andere delen zijn verzakt. In totaal gaat het daar om 3,5 hectare. Ook bij Willie Waninge van Drenthe Flowers in Klazienaveen zijn er driehonderd ruiten gesneuveld. Daarnaast zijn goten en tralies verzakt.

'Mooi gebaar'

"Ik hoop dat deze partijen zelf goed verzekerd zijn en dat dit dan een aanvulling kan zijn", legt Reitsma uit. Volgens haar zijn verzekeringen vaak duur en zit er een groot eigen risico aan vast. "Zodat ze wel hun product en bedrijf door kunnen zetten. Het is heel heftig om te zien, want hun ziel en zaligheid zit in het bedrijf."

"Het is een goede zaak natuurlijk dat dit initiatief is gestart", reageert Van den Berg. "Wij zijn zelf gelukkig goed verzekerd. Maar voor tuinders die dit nodig hebben is het perfect. Het is een mooi gebaar zeker. Daar zijn we blij mee."

Slopen en opbouwen

Bij Meewisse staan de slopers klaar. "Die zijn net begonnen. Dat gaat een week of drie duren, dan is dit helemaal weg. En dan hopen we zo snel mogelijk op nieuwbouw. Opbouwen en weer door. En dit heel snel vergeten."

De kassen zijn ontwricht (Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

