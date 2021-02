Drentse volleybalsters jagen met Apollo op landstitel

"Ja, het moet zeker kunnen", zegt De Vries. "De laatste vier wedstrijden hebben we met 3-0 gewonnen." Daardoor is Apollo 8, met nog twee wedstrijden te gaan, al zeker van een plaats in de kampioenspoule. Daarin spelen de vier beste ploegen van de eredivisie om het landskampioenschap. Het verhaal van de club uit Borne laat zich als een sprookje vertellen.

"Vijftien jaar terug speelden we nog op het achtste niveau van Nederland", zegt trainer Thijs Oosting. "Daarna hebben we acht promoties doorgemaakt en spelen we de laatste drie jaar in de eredivisie. In het eerste jaar werden we achtste en haalden we de finale van de beker, in het tweede jaar waren we koploper in de kampioenspoule maar werd het seizoen afgebroken in verband met corona. En nu zijn we de koploper in de eredivisie en hebben we ons opnieuw geplaatst voor de kampioenspoule", dreunt Oosting op.

"Wij zijn een écht team. Wij doen ook buiten het volleybal om leuke dingen met elkaar. Dat is onze kracht", vult De Vries aan.

Diagonaal Tess de Vries

De ploeg heeft dus twee Drentse speelsters in de gelederen. Tess de Vries uit Klazienaveen begon met volleybal bij Tjoba in haar geboortedorp. Op haar veertiende liet ze Drenthe al achter zich om bij het Talentteam op Papendal te gaan spelen. Ze woonde daarvoor drie jaar in Arnhem. En kwam vervolgens via Alterno uit Apeldoorn twee jaar geleden bij Apollo 8 in Borne terecht.

De Vries is diagonaal-speelster. Met haar bescheiden armen kan ze flink smashen. "Ze werkt hard en slaat hard. En Tess is iemand die energie in de ploeg kan brengen als het even niet loopt", analyseert trainer Oosting.

Spelverdeelster Fleur Meinders

De andere Drentse bij Apollo 8 is Fleur Meinders uit Beilen. Zij maakte kennis met volleybal bij Smash in haar geboortedorp. Daarna vertrok ze naar Sudosa-Desto in Assen om zich vervolgens bij De Vries op Papendal te voegen. In de vier jaar tijd dat ze daar verbleef onderging ze een metamorfose van diagonaals-speelster tot spelverdeelster. Een positie die na lang wikken en wegen prima bij haar past.

"Ik heb m'n mondje wel op de goede plek zitten. Ik kan wel mensen aansturen. En dat is ook nodig als spelverdeelster. Dan kun je niet heel introvert zijn." Trainer Oosting zag haar afgelopen jaar in positieve zin veranderen.

"Ze speelt heel snel, heeft een goede service en blokkeert goed en ze wordt steeds feller naar het team. Toen ze hier kwam keek ze een beetje de kat uit de boom. Maar die kat staat nu weer op de grond. Ze weet wat ze moet doen en geeft leiding aan het team en dat is mooi om te zien."

Oranje?

Beide vrouwen zouden ooit best in het buitenland willen spelen. En ook het grote Oranje van bondscoach Avital Selinger lonkt. Ze zijn allebei 19 jaar en daarmee te oud voor Jong Oranje. "Afgelopen zomer heb ik al samen getraind met het damesteam", zegt Meinders. "En het hele jaar zijn we bezig met het Project 2022. Daarin worden meiden klaargestoomd voor het WK in 2022. En komend jaar gaan we ook meer trainen met die groep."

De Vries traint daar op dit moment niet mee. "Elk jaar worden er weer nieuwe speelsters opgeroepen. Ik doe m'n best en ik zie het wel."

Landstitel

Maar de eerste vurige wens van de Drentse vrouwen is de landstitel. De strijd in de kampioenspoule begint over twee weken. De vier beste ploegen van Nederland spelen eerst onderling een volledige competitie: zes wedstrijden per team dus. Daarna gaan de nummers één en twee in een best-of-five-serie uitmaken wie er landskampioen wordt. Het zou voor de club uit Borne een primeur betekenen. En de vrouwen blaken van het zelfvertrouwen. "Het kan zeker weten", zegt De Vries. "Ik hoop het. Ik ga ervoor", besluit Meinders.