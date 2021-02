Tuinieren in februari? 'Als het begint te kriebelen, gewoon bezig gaan'

En dus zullen veel mensen deze dagen een blik op hun tuin werpen en denken: ik moet weer aan de bak. Maar is dat ook verstandig in februari? Volgens Martin Frieszo van Tuin Totaal Oranje kun je prima in de tuin bezig. "Ik ben natuurlijk geen weerman, maar ik verwacht niet dat we nog echt flinke vorst gaan krijgen", zegt hij. "Als je bezig wil gaan in de tuin, zijn er wel wat dingen die je kan doen."

Ideale tijd om hagen te planten

Volgens Frieszo is het nu bijvoorbeeld de ideale tijd om hagen en bomen te planten. "Nieuwe aanplant kan prima, net als bomen met een kale wortel. Die kun je nu goed in de grond zetten." Dat heeft volgens hem niets te maken met de vochtige grond. "Nee, dat kan nu goed omdat de planten nog in rust staan."

Met snoeien moet je nog wel een beetje uitkijken. "Sommige dingen kun je wel terugknippen, maar soms moet je ook even wachten. Ik zou zeggen: wacht er dus voor de zekerheid nog even mee", waarschuwt Frieszo. "Maar je ziet het vaak wel aan de plant. Als 'ie uitloopt, kun je wel snoeien. Maar garanties kunnen we natuurlijk niet geven."

Je tuin opfleuren kan dit weekend wel prima. "De helleborus kan nu ook al bloeien. De viooltjes zijn er ook al", vertelt Frieszo. "Die planten zijn winterhard en vriezen dus niet kapot."

Er is altijd nog wel één klusje

Mocht je dit weekend dus lekker willen tuinieren, doe dat dan vooral. "Als het begint te kriebelen, gewoon lekker bezig gaan", zegt Frieszo.

En anders is er nog altijd het 'leuke' klusje dat altijd kan: onkruid wieden. "Daar kun je gewoon mee door blijven gaan."