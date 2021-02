‘Wethouder moet concreter zijn over besteding compensatie Pottendijk’

Wethouder René van der Weide moet klare wijn schenken wat betreft de besteding van de 950.000 euro aan compensatiegeld van Energiepark Pottendijk. "De wethouder is te vaag wat betreft zijn uitspraken over dit geld", schrijft het bestuur van energiecoöperatie Zonnige Start.

"Het zou de wethouder sieren om hier eindelijk eens een concrete uitspraak over te doen. Simpel een ja of een nee op de vraag of het geld volledig in het Mondengebied beschikbaar wordt gesteld en nergens anders."

Afkoopsom

Energiepark Pottendijk gaat nog dit jaar verrijzen bij Nieuw-Weerdinge en gaat bestaan uit 14 windmolens en 35,5 hectare aan zonnepanelen. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat twintig procent van de zonneakker beschikbaar werd gesteld voor sociale en energiebesparende doelen in de directe omgeving.

Maar het park (inmiddels verkocht door lokale agrariër Jeroen Deddens aan Shell) koos ervoor deze regeling af te kopen met een bedrag van 950.000 euro.

Van der Weide gaf tijdens de vergadering aan nog niet te kunnen zeggen waar het geld aan wordt besteed. "Daar moeten we nog over besluiten. Maar ik kan mij wel voorstellen dat we het geld laten landen in en rondom de omgeving van Pottendijk." De wethouder denkt daarbij ook aan het verduurzamen van woningen en het omlaag krijgen van de energierekening.

Verkeerde keelgat

Ook het antwoord van de wethouder over vragen over het praktisch uitwerken van de 20-procentregeling schoot Zonnige Start in het verkeerde keelgat. Volgens Van der Weide zou dit niet zonder risico zijn en de nodige tijd hebben gekost om dit goed neer te zetten. Een van de redenen waarom er gekozen is voor een afkoopregeling, legde hij uit.

Zonnige Start had hier een rol van betekenis kunnen spelen, stelt de coöperatie. "Wij zijn al twee jaar actief in het betreffende gebied. Er hoefde dus niets opnieuw opgestart te worden."