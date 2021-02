Ook in coronatijd is er prima campagne te voeren in Drenthe

CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra, wiens grootouders uit Emmen komen, bekeek gisteravond het pasgeboren kalfje Wopke op de boerderij van Eline Vedder in Ruinerwold. Het CDA pleit voor de Lelylijn van Groningen naar Lelystad.

"Er is over allerlei varianten te praten. Maar als ik in de politiek een ding heb geleerd de afgelopen jaren, is dat alledrie de Noordelijke provincies zeggen: Den Haag, help ons nou met die snelle verbinding. Help ons met die Lelylijn en kom daar nu eens mee door", zegt Hoekstra.

Vergeet de boeren niet

Eline Vedder, nummer 23 op de kieslijst van het CDA, vraagt Hoekstra ook de boeren niet te vergeten. "Wat ik het allerbelangrijkste vind is dat de politiek naast de boeren gaat staan. Boeren gaan echt niet zo snel met de trekker naar Den Haag, dus dan is er echt wel iets aan de hand", zegt Vedder.

Hoekstra zegt het helemaal met haar eens te zijn. "Daarom ben ik blij dat je, weliswaar zonder trekker, naar Den Haag komt om daar in de Tweede Kamer te gaan zitten." Dat laatste is niet zeker, want het CDA staat in de peilingen momenteel op 17 tot 21 zetels.

Hoe gaat Vedder dat eigenlijk doen met de boerderij, als ze in de Tweede Kamer komt? "Dan zal ik veel minder op de boerderij zijn bij mijn man en kinderen. Anderen zullen het werk dan over moeten nemen."

PvdA-lijsttrekker Lilianne Ploumen komt vanochtend met de auto naar het station in Emmen om er achter te komen wat Drenthe nodig heeft uit Den Haag. Met de trein kan niet, want de Nedersaksenlijn van Groningen naar Enschede via Emmen is er nog niet.

"Het is heel jammer dat dit kabinet zich vooral richt op de Randstad. Daar wil de PvdA graag verandering in brengen. Dus geef me alsjeblieft munitie!", zegt Ploumen bij aankomst.

Gemeenteraadslid Inge Oosting uit Elim, die nummer 21 staat op de PvdA-kieslijst, wijst erop dat de PvdA de Nedersaksenlijn in het verkiezingsprogramma heeft staan." Om het belang te duiden heeft ze ook de NHL Stenden Hogeschool uitgenodigd. "Bij ons is men bijna geneigd om een auto te kopen met elkaar om hier te komen", zegt Annette Verhoef, locatiemanager in Emmen.

Geld gereserveerd voor Nedersaksenlijn

Eerdere beloftes uit Den Haag voor een betere verbinding met het Noorden sneuvelden. Hoe serieus is het dit keer? "Binnenkort komt de doorrekening. Daar staan alle details in. Dan kan iedereen dat zien. Wat ons betreft gaat het gebeuren. We hebben er geld voor opzij gezet. Drenthe verdient dat", aldus Ploumen.

Inge Oosting wil zich graag zelf hard maken voor de Nedersaksenlijn als ze in de Tweede Kamer komt. Maar het is nog de vraag of dat lukt, want de PvdA staat nu op 10 tot 14 zetels. "Zoals de peilingen nu zijn kom in niet in de Tweede Kamer, maar er is nog een paar weken te gaan", zegt Oosting.

Ploumen stapt na minder dan 45 minuten alweer in de auto voor het vervolg van haar tournee door het Noorden. Ze brengt ook een bezoek aan Groningen en Leeuwarden. Als de beloftes stand houden kan Ploumen volgende keer echt met de trein naar Emmen komen.