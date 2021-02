Corona zet streep door WK sprint voor tachtigplussers van Klaas Hulst

"Ik had in gedachte om in februari mee te doen aan het WK sprint in Berlijn. Bij de afdeling van de tachtigplussers. Want als je 79 bent, mag je daar al aan meedoen. Maar dat is vanwege corona helaas niet doorgegaan. Als het volgend jaar ergens in de buurt is dan probeer ik het gewoon weer", reageert Hulst.

Op het natuurijs bij Giethoorn maakt hij met z'n klapschaatsen wat proefstarts en heeft hij geen enkele moeite met pootje over. "Je moet wat door de knieën gaan dan val je niet zo snel", adviseert hij een jonge vrouw langs de kant ongevraagd.

'Eet met mate en beweeg'

Over een paar maanden wordt hij tachtig maar dat zou je niet zeggen als je hem ziet bewegen. "In de zomer skeeler ik en in de winter, als de ijsbaan opengaat, dan ga ik schaatsen", vertelt Hulst. Genetisch is hij goed 'afgeleverd'. Ook zijn broers zijn oud geworden. Een tip voor mensen die ook fit willen blijven tot op hoge leeftijd heeft hij wel. "Eten met mate, gezonde voeding en dagelijks een portie beweging", luidt het advies.

Kunstijsbaan in Drenthe?

De bewegingsarmoede van de jeugd en het gebrek aan een kunstijsbaan in Drenthe zijn Hulst een doorn in het oog. In 1982 nam hij het initiatief om schaatsvereniging De IJshazen in Zuidwolde op te richten. Hij trainde jarenlang op de kunstijsbaan in Assen. Die ging in 2015 dicht. Vervolgens zette Hulst zich ook fanatiek in toen er gestreden werd voor een nieuwe kunstijsbaan in Hoogeveen. Maar zonder resultaat.

"Op zo'n dag wanneer er natuurijs is, gaat iedereen naar de ijsbaan. Dan zie je ook dat er veel ongevallen gebeuren. En ik denk als mensen eerste oefenen op een kunstijsbaan dat het dan beter gaat", besluit Hulst.