Deze scholieren wonnen de Drentse voorronde van een debatwedstrijd

Voor de voorrondes moesten de scholieren een speech houden. Digna sneed in haar speech een actueel onderwerp aan. "Ik wilde graag een onderwerp dat actueel is onder jongeren. Het ging over dat we soms héél graag willen, zeker in deze coronatijd, maar dat het niet altijd lukt. En dat dat heel erg kan voelen als falen. Ik vond dat zo'n belangrijk onderwerp, dat ik daar een mooie boodschap van wilde maken en dit wilde meegeven aan de jongeren."

Sophie had voor haar speech een heel ander onderwerp uitgekozen. "Het thema was een maatschappelijk probleem en ik wilde het niet doen over iets standaards, zoals de coronacrisis, het milieu of dat soort problemen. Ik heb dus voor het onderwerp 'de vrouw in onze maatschappij' gekozen. En hoe wij worden neergezet." Sophie vindt het daarbij vooral belangrijk dat ze namens een groep spreekt, die dat zelf misschien niet kan, om wat voor reden dan ook. In haar speech ging het dan ook over slachtoffers van seksueel misbruik.

Apetrots

Docent Nederlands Tom Verschoor is apetrots op zijn leerlingen. Waarom ze zo goed zijn? "Dat begint met enthousiasme. Beide meiden hebben er veel plezier in om beter te worden en het nog mooier te maken. En verder het initiatief dat ze daarin nemen en vooral de boodschap die ze overbrengen. Beide verhalen hebben me persoonlijk geraakt."

En nu?

De dames gaan nu naar de nationale rondes. Uiteindelijk blijven er drie kandidaten over, die hun speech moeten geven op tv. Dat zal ergens in het voorjaar zijn.