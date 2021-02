Provincie aan de slag met spelregels gebiedsfonds windmolenpark

De directie van het windpark overlegde gisteren met gedeputeerde Tjisse Stelpstra van de provincie om een oplossing te vinden voor de impasse rondom het gebiedsfonds. Eerder deze maand klapte het overleg tussen de windboeren en de Omgevingsadviesraad (OAR) van Aa en Hunze.

Onenigheid

In het Gebiedsfonds komt geld dat moet worden gebruikt als compensatie voor de plaatsing van windmolens in de omgeving. Het geld in dat fonds komt van het Rijk, de provincie, de gemeenten en de windboeren. De windboeren en de adviesraad zijn het niet eens over de manier waarop dat geld besteed mag worden en de windboeren weigerden nog verder met de adviesraad te praten. Tot woede en onbegrip van de adviesraad en de lokale en provinciale politiek.

De adviesraad van Aa en Hunze wil het geld voornamelijk gebruiken voor een burenregeling. Directe buren van de windmolens kunnen dan een bepaald geldbedrag krijgen als compensatie voor de schade. De windboeren willen vooral projecten ondersteunen ten behoeve van de inwoners van buurten of dorpen.

Windboeren zelf aan de slag

Om te onderzoeken waar inwoners het geld voor zouden willen gebruiken, hielden de windboeren een enquête. De inwoners zijn daar boos over, omdat zij vinden dat de windboeren niets te zeggen hebben over het geld. Desondanks zijn de initiatiefnemers van het windpark al gestart met het steunen van projecten, beginnend met het creëren van een ontmoetingsplek en speeltuin in 2e Exloërmond.

Wie draagt wat bij? Het gebiedsfonds is bedoeld om de leefbaarheid in het gebied van het windmolenpark te verbeteren en de omgeving mee te laten profiteren. De verdeling van het geld dat erin wordt gestopt is als volgt: - Provincie Drenthe: 1,75 miljoen euro (tien jaar)

- Het Rijk: 2,1 miljoen euro (tien jaar)

- Gemeente Borger-Odoorn: 565.500 euro (tien jaar)

- Gemeente Aa en Hunze: 312.000 euro (tien jaar)

- Windpark Drentse Monden en Oostermoer: 4,5 miljoen euro (vijftien jaar, gebaseerd op vijftig cent per Megawatt uur van elke turbine)

