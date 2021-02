Online samen zingen zonder haperingen? Koordirigent Jan Smale heeft er iets op bedacht

Koordirigent Jan Smale uit Nieuw-Amsterdam maakt daarom sinds kort gebruik van een zogenoemde JamnSing - een apparaatje dat ervoor zorgt dat je écht samen kunt zingen, zonder last te hebben van vertraging op de lijn.

Wanneer je zingt via de audio van een online-vergaderplatform als Zoom, is dit vaak wel het geval, legt Smale uit. Dat gaat haperen, piepen en kraken, of het geluid van sommige deelnemers valt zomaar weg. Maar met behulp van JamnSing kun je de audio op een andere manier binnenkrijgen. "Je verbindt het apparaatje met je router en je sluit de bijgeleverde headset erop aan. Dan is het gaan en zingen met elkaar!" Zoom zet je aan, zodat je elkaar kunt zien, maar het geluid komt binnen via de headset.

Emotioneel moment

Smale is sinds enkele weken een online projectkoor begonnen met dezelfde naam: Jam 'n Sing. Hij heeft alle dames aan een setje geholpen en helpt ze met de installatie. "De eerste keer dat we elkaar weer konden horen op deze manier was echt wel een emotioneel moment", blikt Smale terug. "Los van dat je aan het begin nog wel wat technische oplossingen voor het een en ander moet vinden. Maar als je het eenmaal onder de knie hebt is het heel erg fijn om elkaar weer te kunnen horen."

De dames van de projectgroep beamen dat. Donderdagavond zingen ze Beautiful Noise van Neil Diamond. "Het is feest", zegt Lina Boot. "Je kunt het niet met Zoom vergelijken, dit is zóveel beter. Ik en techniek gaan slecht samen, ik ben echt overgehaald omdat ik het zo verschrikkelijk miste om samen te zingen. Maar ik ben blij dat ik het gedaan heb, en het is echt niet zo ingewikkeld." Dat het af en toe nog een beetje kraakt op de lijn, vanwege slecht internet van sommige deelnemers, vinden de dames niet erg. "Dat hoort erbij, als je iets nieuws gaat proberen", zegt Esther Prevost. "Dat lossen we wel weer op. Het gaat nu al beter dan de eerste keer."

"Het is gewoon hartstikke leuk en ontspannend om te doen, zeker in deze coronatijd", voegt José hieraan toe. "Je kunt niet nadenken, want je bent met zingen bezig. Dat is voor mij een goed middel om even uit de realiteit van alle dag weg te zijn."

Live optreden via YouTube

Het project loopt van februari 2021 tot en met mei 2021. Het koor gaat op deze manier zes popnummers drie-stemmig instuderen, vertelt Smale. "Over een paar maanden zullen we een online optreden verzorgen, live te volgen via YouTube."

"Natuurlijk willen we het liefste naast elkaar staan in een koor. Maar ja, aangezien dat niet kan, is dit wel the next best thing", besluit Prevost.